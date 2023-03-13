Ювелирные украшения и бижутерия с бантами – самый свежий весенний тренд 2023: что в моде и как использовать в образе

Банты играют ключевую роль в истории моды. Издавна они использовались для украшения одежды и придавали образу женственный и романтичный вид. Сейчас эта деталь применяется для оформления не только предметов гардероба, но также и ювелирных изделий и бижутерии. Такие аксессуары стали свежим трендом весны 2023 года. В статье мы расскажем о самых модных украшениях с бантами и расскажем, как использовать их в своем образе.

Яркие и красочные украшения

Банты на украшениях необязательно должны иметь классические серебристые и золотистые оттенки. Они могут быть яркими и красочными. Такие детали делают ювелирные изделия более эффектными.

Ювелирные изделия и бижутерия с цветными бантами привнесут в ваш образ больше красок. Подбирайте их под цвет деталей вашего наряда или под тон макияжа.

Из бисера

Украшения из бисера стали модным трендом последних лет. Бусины разного размера приобретают новую форму, если уложить их в виде банта. Такие изделия выглядят лаконично, но оригинально. Они придадут вашему образу больше уникальности.

Изящные украшения с бантами

Для женщин, любящих минимализм, есть много вариантов изящных и нежных украшений с бантами. Например, вы можете использовать маленькие сережки-гвоздики в виде бантиков. Это хороший способ украсить свой образ, не переусердствовав.

Вы также можете включить в свой образ ручные и ножные браслеты в виде тонких цепочек с миниатюрными бантами. Они добавят больше шарма и изысканности вашему облику.

Симпатичные кольца с бантиками

Кольца с бантами придают рукам особую красоту. Эта деталь привлекает внимание к вашим пальцам. Вы можете выбрать декор классических оттенков, а также подобрать бантик под тон одежды или маникюра.

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Кольцо с бантом – отличный подарок близкому человеку. Считается, что такая форма изделия символизирует привязанность друг к другу.

Колье в виде больших бантов

Если вам нравится яркий и смелый образ, то используйте колье в виде больших бантов. Эти украшения можно вписать не только в нарядный, но и в повседневный стиль.

На фото ниже вы видите двухъярусное колье в форме банта серебристого цвета. Оно гармонично сочетается с серьгами похожего оттенка и блестящим макияжем.

Подвески на шелковых лентах

Весной этого года будут популярны подвески на шелковых лентах с бантами. Они делают эффектным любой наряд.

Вы можете легко изготовить такое украшение своими руками. Просто выберите красивый кулон, проденьте в его ушко ленту вашего любимого цвета, а затем завяжите бант.

Заключение

Бант – классический элемент ювелирного дизайна, который никогда не выходит из моды. Такие украшения внесут в ваш образ нотку женственности и утонченности.