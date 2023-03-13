NYT – «углеродная бомба» – администрация Байдена одобрит нефтяной проект на Аляске, несмотря на протесты экологов

Администрация американского лидера Джо Байдена официально одобрит проект бурения нефтяных скважин на северо-западных территориях Аляски, передаёт The New York Times. В ответ на критику экологов Белый дом объявил, что ограничит добычу на ряде участков, однако защитники природы всё равно намерены подать в суд.



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В понедельник администрация президента США Джо Байдена официально одобрит проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски, несмотря на опасения относительно воздействия проекта на окружающую среду и климат, пишет The New York Times.

По словам анонимных источников издания в Вашингтоне, Байден также намерен ввести ограничения на аренду нефтяных участков в Северном Ледовитом океане и на северном склоне хребта Брукс в ответ на критику решения одобрить проект. Ожидается, что министерство внутренних дел введёт правила, которые ограничат бурение более 13 миллионов акров в Национальном нефтяном заповеднике Аляски.

Впрочем, развеять опасения экологов и экспертов это не поможет, так как потенциально в рамках проекта Willow стоимостью $8 миллиардов будет добыто более 600 миллионов баррелей нефти в течение 30 лет. Сжигание такого объёма нефти может привести к выбросу в атмосферу почти 280 миллионов метрических тонн углекислого газа. Это составит 9,2 миллионов метрических тонн выбросов в год, что равносильно появлению на дорогах почти двух миллионов новых автомобилей. При этом Соединённые Штаты уже сейчас занимают второе место по объёму выбросов после Китая, ежегодно выбрасывая в атмосферу около 5,6 миллиардов метрических тонн углекислого газа.

Представители нефтяной промышленности и парламентарии Аляски активно добивались одобрения проекта бурения. Сторонники у него есть и среди некоторых экспертов и местных жителей, которые утверждают, что он позволит создать около 2500 рабочих мест и принесет федеральному правительству доход в размере $17 млрд.

В то же время экологические активисты и общины коренных американцев настаивают, что одобрение проекта станет предательством обещания Байдена избавить страну от ископаемых видов топлива. Кроме того, в Международном энергетическом агентстве призывают все страны прекратить утверждение новых проектов по добыче нефти, газа и угля, для того чтобы попытаться избежать наиболее катастрофических последствий изменения климата.

В воскресенье представители компании ConocoPhillips заявили, что ещё не видели официального решения Белого дома, в связи с чем отказались от комментариев.

Климатические активисты, в свою очередь, отреагировали на новости о намерении Байдена одобрить проект, заявив, что рады, что президент планирует защитить Арктику, но по-прежнему возмущены тем, что он одобрил подобную «углеродную бомбу», несмотря на обещание сделать борьбу с изменением климата одним из своих приоритетов.

«Оскорбительно, что Байден думает, что это изменит наше мнение о проекте Willow. В защите одного района Арктики для уничтожения другого нет смысла, и это не поможет ни людям, ни дикой природе, которые пострадают от проекта Willow», — сказала юрист экологической группы «Центр биологического разнообразия» Кристен Монселл.

Как отмечает The New York Times, нет сомнений в том, что экологические группы обратятся в суд в надежде помешать проекту бурения нефтяных скважин в Аляске.

По словам источников, Белый дом разрешит ConocoPhillips бурить в трёх местах на месторождении Уиллоу. Таким образом, разрешение не будет распротраняться ещё на две площадки, в том числе на ту, которая была бы ближе к озеру Тешекпук. Администрация президента также откажет в строительстве дороги, которая вела бы к четвертому месту бурения.

Источники издания подчеркнули, что в ходе обсуждения администрация пришла к выводу, что у них нет законных полномочий отказать в выдаче разрешения компании ConocoPhillips, которая уже давно арендует земли в заповеднике.

Ожидается, что в понедельник Байден также объявит о запрете на добычу нефти и газа в Северном Ледовитом океане. Министерство внутренних дел США сообщило, что президент объявит около 2,8 миллионов акров моря Бофорта бессрочно закрытыми для разведки нефти и газа. В ведомстве отметили, что это позволит защитить «важную среду обитания для китов, тюленей, белых медведей, а также территорию для ведения натурального хозяйства».

Представители нефтяной промышленности успели раскритиковать меры по защите Арктики, призвав Байдена сосредоточиться на укреплении энергетической безопасности США в условиях энергетического кризиса, вместо того чтобы ограничивать освоение земель и вод.