Российский гроссмейстер Сарана одержал победу на чемпионате Европы по шахматам в Сербии

В Сербии завершился чемпионат Европы по шахматам, победителем стал российский гроссмейстер Алексей Сарана, сообщают информационные агентства.

В 11 турах Сарана набрал 8,5 очка, опередив представителей Румынии и Бельгии Кирилла Шевченко и Даниэля Дарду, которые также заработали по 8,5 очка, но по дополнительным показателям заняли второе и третье места, передает ТАСС.

Напомним, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах. Тем временем Федерация шахмат РФ перешла из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

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