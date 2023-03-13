 

Российский гроссмейстер Сарана одержал победу на чемпионате Европы по шахматам в Сербии

13.03.2023, 23:33, Новости дня
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В Сербии завершился чемпионат Европы по шахматам, победителем стал российский гроссмейстер Алексей Сарана, сообщают информационные агентства.

В 11 турах Сарана набрал 8,5 очка, опередив представителей Румынии и Бельгии Кирилла Шевченко и Даниэля Дарду, которые также заработали по 8,5 очка, но по дополнительным показателям заняли второе и третье места, передает ТАСС.

Напомним, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил против участия россиян в международных турнирах. Тем временем Федерация шахмат РФ перешла из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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