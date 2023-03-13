Все везде и сразу

95-й церемония «Оскар» — кого и за что наградили. Оказалось, что «баланс» и «повестка» важнее.

Как только приз за лучшую роль второго плана получила Джейми Ли Кёртис, сыгравшая бешеную налоговую инспекторшу (это первый «Оскар» замечательной актрисы), стал очевиден перевес в сторону мультивселенных «Все везде и сразу». Все-таки в этом году главная кинопремия мира решила отметить новаторский кинохит с межпространственными бейглами, кунг-фу на мизинцах — и острым сочувствием к героям.

Джейми Ли Кёртис в фильме «Все везде и сразу»

Фильм получил статуэтку и за лучший оригинальный сценарий, монтаж. Мишель Йео — не только «лучшая актриса», в истории кино она останется как первая азиатская актриса, удостоенная «Оскара». В категории «Режиссура» победители — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Самым трогательным стало выступление актера Ке Хюи Куан со статуэткой за лучшую роль второго плана. Он кричал: «Мама, я только что выиграл «Оскар»!» Актер, начинавший карьеру в «Индиане Джонс», практически двадцать лет не снимался в серьезном кино.

Из предсказуемого. «Пиноккио Гильермо Дель Торо» — не скажем имя режиссера, потому что он предусмотрительно указал свое имя в названии фильма. Это не просто история сказочного деревянного мальчика, созданного умными руками Папы Карло. Это история ХХ века, преломленная и переосмысленная в архетипическом сюжете. Поэтому и присутствие в этой политизированной сказке Муссолини и даже Христа — нисколько не фраппирует.

Кадр из фильма «Пиноккио Гильермо Дель Торо»

Вообще, нынешний «Оскар» поддерживает актуальное: искусство, острые нерешенные проблемы

Поэтому «Оскар» «Навальному» Дэниэла Роэра также совершенно очевиден. Фильм, признаемся, вполне себе средний, пересказывающий подробно известную историю отравления политика. Но это, прежде всего, знак поддержки российскому политзаключенному номер один.

Команда создателей и участников документального фильма «Навальный», получившие награду в номинации «Лучший документальный фильм». Фото: AP / TASS

Кстати, при всей политизированности, «Оскар» выбирает собственный путь во взаимоотношениях с яростным внешним миром. Президент Зеленский выступал на открытии всех главных кинофестивалей планеты, но не на «Оскаре». Как сказал Variety, «против» выступил продюсер церемонии Уилл Паркер. Он выразил опасение, что Голливуд уделяет войне в Украине слишком много внимания, потому что она касается белых, но игнорирует другие конфликты по всему миру.

При этом «Оскару» каким-то хитрым образом удается учитывать все подводные камни современной повестки.

За гендерное равенство отвечал фильм «Говорят женщины» Сары Полли. И эта драма об изнасиловании в коммуне менноитов получила награду за «Лучший адаптированный сценарий».

«Черная пантера: Ваканда навеки” удостоена приза за костюмы. Художница Рут Е. Картер — первая темнокожая женщина, получившая две статуэтки, — и обе за «Пантеру». Фильм действительно зрелищный, декорации с оригинальными мотивами афрофутуризма. И все же, это больше похоже на утешительный приз.

Одним из триумфаторов премии становится и картина «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера — поражающая безысходностью, жестокостью лучшая экранизация романа Ремарка. История о мальчиках на чужой войне, которые не возвращаются домой. Окопная правда, увиденная глазами подростка, втянутого в бойню.

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен»

Снятое на немецком языке страстное кино Бергера — возвращение к «вопросу вины», к осознанию катастрофы, которую несет война, разрушающая природу человека.

Фильм получил награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Джеймс Френд назван лучшим оператором. Плюс статуэтки в категории «Лучшая работа художника», «Лучший саундтрек». Фолькер Бертельманн для картины сочинил мощную современную симфонию, которую можно исполнять в концертных залах. Но в соединении с выжженным огнем, осыпанным мертвым пеплом изображением она становится еще мощнее. Экранизация романа Ремарка уже была однажды названа академиками лучшим фильмом года. В начале тридцатых. С той поры прошло почти девяносто три года, а война снова становится главной темой современного кино и первополосной новостью во всех газетах мира.

Ужасно жаль, что «Выход» якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых не победил в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». А награду получила индийско-американская картина «Заклинатели слонов» Картики Гонсалвес. Про то, как одна супружеская пара посвятила жизнь заботе об одном осиротевшем слонике.

Во-первых, трогательно, во-вторых, авторы — не из России.

Ослик, точнее ослица, мог бы стать символом церемонии. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» номинирован «Иа» Ежи Сколимовского — драматическая одиссея ослика, нелицеприятно портретирующая современное общество. Есть небольшая роль у осла и в «Треугольнике печали». А на оскаровскую церемонию явилась Дженни — ослица, сыгравшая роль единственной подруги главного героя в фильме «Банши Инишерина», который академики показательно проигнорировали. Как и Стивена Спилберга с его чистосердечным признанием в любви к кинематографу в «Фабельманах».

Брендан Фрейзер в фильме «Кит»

Хорошо, что лучшим актером при всей оскаровской политкорректности стал не ослик. И не енот из «Все везде и сразу», а человек. Большой актер Брендан Фрейзер, сыгравший грандиозную трагическую роль в фильме Даррена Арнофски «Кит». После трагической гибели своего партнера его герой использует еду как средство селфхарма, набирает почти 300 килограммов. В общем, решает самоубиться с помощью пиццы и чипсов. При всей изобретательности и мастерстве грима (кстати, тоже отмеченного академика) — это та самая роль-превращение, о которой актеры мечтают всю жизнь.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

Лариса Малюкова ведет телеграмм-канал про кино и не только. Подписывайтесь!

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