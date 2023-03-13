 

Мнение: Пророческая запись

13.03.2023, 22:45, Разное
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Ровно (!) 10 лет назад я, оказывается, написал про интересное:

А доходы-то росли…
Очень интересная информация приведена в Газете.ру:

“За четыре кризисных и посткризисных года (2009 – 2012) процветание рядовых россиян выразилось в следующих цифрах: реальные (т.е. очищенные от инфляции) располагаемые денежные доходы выросли на 14,2%; реальная заработная плата – на 13,0%; реальные расходы на покупку товаров и услуг – на 13,6%. То есть, всем кризисам назло наши сограждане потребляют сейчас существенно больше, чем в последнем жирном году – в 2008-м”.

Вот, собственно, и весь секрет того, почему, несмотря на все протесты и демонстрации, Путин удержал власть и даже “выиграл” (пусть и со значительной долей фальсификаций) свои выборы. Под этими успехами путинского режима все-таки есть экономическая составляющая.

Да и сами протесты произошли по классической, сто раз описанной в литературе причине: не потому, что доходы упали (нищие не бунтуют), а потому, что ТЕМПЫ РОСТА доходов замедлились. Но рост, пусть и небольшой, все же сохранялся – и Путин удержал власть.

Тут и ответ всем критикам “лидеров Болотной”, которые якобы “слили протест”, “не смогли взять штурмом Кремль” и прочее. Протест не то что “слили” – для него не хватило, так сказать, экономического базиса. Люди предпочли не искать добра от добра – и на улицы массово не вышли.

Конечно, можно говорить о том, что вся статистика полностью сфальсифицирована, как и выборы, и что на самом деле никакого роста, очищенного от инфляции, нет. Но это эмоции; на самом деле, если оглянуться и посмотреть на свои доходы, доходы знакомых за эти 4 года – рост-таки есть. Глупо с этим спорить.

Как и с тем, что это – о чем и говорится в статье по ссылке – рост из последних сил. И вот когда на него уже физически не будет хватать ресурсов… Тогда да – начнется интересное” (2013).

Ну прямо как в воду глядел! Причем угадал в обоих аспектах: как теперь известно, именно с 2013 года в экономике РФ началось сокращение доходов населения (и они монотонно сокращаются, между прочим, ДО СИХ ПОР). Ну и “интересное” началось как раз через год. И тоже продолжается, увы, до сих пор.

Источник: Размышления вольного социолога


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