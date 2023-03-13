От карамельных румян до ресниц в стиле Твигги: самые горячие тренды корейского макияжа в 2023 году

Сегодня речь пойдет о самых горячих трендах корейского макияжа в 2023 году, на которые стоит обратить внимание. Эти тенденции, безусловно, вызовут восхищение невиданными ранее инновациями и будут интересны всем любительницам красоты, связанной с Южной Кореей.

Карамельные румяна

Карамельные румяна должны стать одним из самых горячих трендов корейского макияжа в 2023 году после прошлогоднего успеха помады карамельного цвета. Этот нюдовый оттенок идеально подходит для того, чтобы сделать кожу в меру загорелой без излишеств и заставить ее сиять. Следует выбрать продукты теплого оттенка – светло-коричневые или бронзовые румяна с матовым эффектом.

Сочные пухлые губы

Сочные и пухлые губы в этом году занимают центральное место в макияже в корейском стиле. Эта тенденция предполагает ультраглянцевые губы, которые выглядят более здоровыми, полными и пухлыми. Нужно просто нанесите тинт для губ, затем слой блеска или бальзама для губ. Если вы предпочитаете использовать только одно средство, следует выбрать оттеночный блеск для губ или оттеночный бальзам.

Ресницы с комочками

В воображении сразу всплывают комковатые ресницы, на которые нанесли несколько слоев густой туши. Однако вместо этого лучше представлять паучьи или кукольные ресницы, вдохновленные культовой супермоделью 1960-х годов Твигги. В этом году комковатые ресницы подчеркивают чистоту образа.

Если вы хотите воссоздать этот образ, обязательно следует выбрать тушь для ресниц с тонкими щетинками и более густой формулой. Наносить ее нужно горизонтально, от корней к кончикам. Затем с помощью кончика щеточки для туши соединить концы ресниц вместе. Общий макияж в этом случае должен быть минимальным и приглушенным, чтобы получить наилучший результат.

Брови, напоминающие перья

Среди самых горячих трендов корейского макияжа в 2023 году можно обнаружить натуральные брови. В этом году жесткий и прямой стиль бровей, который часто используют корейские знаменитости, вышел из моды.

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Настало время, когда можно принять свои естественные брови. Ключом к созданию бровей, похожих на перья, является выбор штрихов, похожих на волосы, с использованием ультратонкого карандаша для бровей. Это способ улучшить свои естественные брови, а не придавать им определенную форму.

Продукты для макияжа, которые можно использовать, — это карандаш для микрозаполнения бровей и прозрачный гель для бровей.

Футуристический макияж

Этот тренд корейского макияжа позволяет экспериментировать со своим внешним видом. Это, безусловно, глоток свежего воздуха из всех трендов корейского макияжа, в котором обычно не приветствуется использование смелых оттенков. Однако, по прогнозам, K-Beauty переходит на более красочную декоративную косметику и стимулирует интерес потребителей к более выразительной внешности.

Сейчас самое время сделать футуристический макияж. Эта тенденция, вдохновленная метавселенной, включает перламутровый цвет лица, неоновую подводку для глаз, мерцающие тени для век, яркие цвета губ, украшения из драгоценных камней.

Шпатель для макияжа

Шпатель для макияжа, без сомнения, является одной из корейских тенденций. Ее в значительной степени популяризировали визажисты в Южной Корее, которые используют шпатель для нанесения основы. Эта техника обеспечивает покрытие, похожее на стекло, которое выглядит сияющим, но естественным. Следовать этой технике макияжа довольно легко, хотя может понадобиться немного терпения.

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Нужно просто использовать шпатель, чтобы постепенно нанести основу на лицо тонким слоем. После этого нужно взять спонж и равномерно растушевать основу. При необходимости можно нанести несколько слоев основы.

“Макияж без макияжа”

Одна из тенденций корейского макияжа, которая царит в настоящее время, — это “макияж без макияжа”. Поскольку он был в тренде в течение довольно долгого времени, этот год ничем не отличается. Этот тренд покорил мир благодаря свежему и молодежному макияжу. Сегодня вновь возродилась тенденция, возвращающая нас к “макияжу без макияжа”.

Хотя этот стиль делает акцент на подчеркивании естественного вида, он по-прежнему требует нанесения макияжа на все лицо тонким штрихом. В первую очередь нужно убедиться, что уход за кожей начинается с увлажняющего крема. Также можно комбинировать обычный увлажняющий крем с основой для более естественного результата. Тени для век должны быть более теплых тонов. Вместо обычного макияжа, который часто подчеркивает все черты лица, корейский “макияж без макияжа” обычно фокусируется только на одной зоне, чтобы сбалансировать общий вид.

Матовая бархатная кожа

Можно попрощаться со “стеклянной” кожей, так как бархатное матовое лицо — последнее повальное увлечение у любителей корейского макияжа. Этот пудровый макияж делает кожу полупрозрачной. Ключом к достижению такого результата является сосредоточение внимания на области Т-зоны, в то время как щеки подчеркнуты румянами, которые создают естественный оттенок.