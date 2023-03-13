Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиян отметили рекордные показатели товарооборота

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре выразили удовлетворение рекордными показателями товарооборота, несмотря на санкции в отношении двух стран.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД, говорится, что обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран, указали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам, добавили в МИД.

8 марта глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что на следующей неделе в Москву прибудет турецкая делегация для технических переговоров, которые пройдут перед подготовкой к встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана.

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