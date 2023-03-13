Die Zeit: Германия завершила обучение украинских военных на танках Leopard 2

Украинские военнослужащие в Германии завершили обучение на немецких танках Leopard 2, сообщили местные СМИ.

Как пишет Die Zeit, украинские военные теперь готовы использовать Leopard 2. Отмечается, что подготовленные экипажи вместе с танками вернутся на Украину уже в марте, передает ТАСС.

Отмечается, что на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии на финальной стадии обучения украинцы отрабатывали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы на Leopard 2. Информационное агентство DPA сообщило, что в ходе учений было уничтожено до 85% целей, инструкторы оценили это как хороший результат.

Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих, а дополнительных планов пока нет.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус решил отдать Украине из состава бундесвера еще четыре танка Leopard 2 A6, всего Берлин таким образом предоставит 18 единиц бронетехники.

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