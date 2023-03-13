 

Председатель Еврогруппы Донохью заявил о «хорошей форме» банковской системы ЕС на фоне банкротства SVB в США

13.03.2023, 22:13, Новости дня
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Прямого риска для еврозоны из-за банкротства Silicon Valley Bank в США нет, сообщил по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Паскаль Донохью.

Донохью заверил, что банки ЕС остаются «в хорошей форме». До этого схожую оценку высказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Однако Джентилони допустил, что возможны «вторичные риски», например, последствия биржевой паники. Джентилони сообщил, что Еврокомиссия поддерживает контакты с властями США и мониторит ситуацию, передает ТАСС.

Напомним, финансовый сектор США переживает масштабный кризис, рухнули сразу два крупных банка Кремниевой долины – Silicon Valley Bank и Signature Bank. Эксперты опасаются повторения кризиса 2008 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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