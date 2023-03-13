Мнение: Кому остался архив Чувилина?

Это могила Петра Чувилина.

10 марта он планировал созвать гостей на празднование своего 55-летия. Но за неделю до этой даты его родственники и друзья собрались в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья на похороны.

Незадолго до смерти Петр Чувилин позвонил мне из больничной палаты и сказал: включай режим видеозвонка и записывай. Я так и сделал. И увидел изможденное лицо Чувилина.

В тот декабрьский вечер мы много о чем поговорили.

Петр Юрьевчи рассказал мне, что когда понял, что никому не интересно, чьи деньги выводил из России «молдавский Ландромат» или как и в интересах кого работала Площадка из второго уголовного дела Дмитрия Захарченко, или кто организовал покушение на банкира Антонова, он решил систематизировать свои знания и заархивировать информацию в облачном хранилище.

– Там нет ничего нового, обо всем этом я не раз рассказывал операм и следователям, но, возможно, тебе будет интересна эта информация. Приезжай в клинику, передам тебе пароли-явки.

Но вскоре здоровье Чувилина стабилизировалось. Он не пошел на поправку, но и ухудшения состояния здоровья не было. Его даже выписали из больничной палаты на амбулаторное лечение. Но в середине февраля ему стало резко хуже, его увезла скорая. Он быстро угасал. И скончался.

А мы так и не встретились. Не успели.

Последня прижизненная фотография Петра Чувилина в моем Telegram-канале.

Программы, после выхода которых Чувилин звонил мне и мы обсуждали содержание выпусков:

«В Лондоне "слили" адвоката Веденина»

«Кто заказал банкира?»

«Месть»

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