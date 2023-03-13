 

Мнение: Кому остался архив Чувилина?

13.03.2023, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это могила Петра Чувилина.

10 марта он планировал созвать гостей на празднование своего 55-летия. Но за неделю до этой даты его родственники и друзья собрались в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья на похороны.

Незадолго до смерти Петр Чувилин позвонил мне из больничной палаты и сказал: включай режим видеозвонка и записывай. Я так и сделал. И увидел изможденное лицо Чувилина.

В тот декабрьский вечер мы много о чем поговорили.

Петр Юрьевчи рассказал мне, что когда понял, что никому не интересно, чьи деньги выводил из России «молдавский Ландромат» или как и в интересах кого работала Площадка из второго уголовного дела Дмитрия Захарченко, или кто организовал покушение на банкира Антонова, он решил систематизировать свои знания и заархивировать информацию в облачном хранилище.

– Там нет ничего нового, обо всем этом я не раз рассказывал операм и следователям, но, возможно, тебе будет интересна эта информация. Приезжай в клинику, передам тебе пароли-явки.

Но вскоре здоровье Чувилина стабилизировалось. Он не пошел на поправку, но и ухудшения состояния здоровья не было. Его даже выписали из больничной палаты на амбулаторное лечение. Но в середине февраля ему стало резко хуже, его увезла скорая. Он быстро угасал. И скончался.

А мы так и не встретились. Не успели.

Последня прижизненная фотография Петра Чувилина в моем Telegram-канале.

Программы, после выхода которых Чувилин звонил мне и мы обсуждали содержание выпусков:

«В Лондоне "слили" адвоката Веденина»

«Кто заказал банкира?»

«Месть»

PS Кроме ЖЖ и  канала   в YouTube у меня есть  страница и в  Telegram.  Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.22 / Развод Собчак и Богомолова: подробности и роковая дата

09.06.21 / Легкие и свободные брюки — тренд летнего сезона 2021: какие модели выбрать и с чем сочетать

30.12.22 / В Швеции участились кражи из продуктовых магазинов

12.08.20 / Скандалы: Белорусский рубильник

21.11.22 / Скандалы: Выпросили на бедность

04.01.22 / Медики рассказали, как восстановить организм после новогодних праздников

29.08.22 / Папа Римский сыграл соло из Highway to Hell на благотворительном концерте

26.06.21 / Гипнотический взгляд женщины: как развить магическую силу глаз

31.08.20 / Эмма Робертс подтвердила, что ждет ребенка от Гаррета Хедлунда

14.07.22 / Мнение: Призрак Басаева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика