Дарить – это способ сделать мир лучше

Уже 15 марта во всем мире будет отмечаться Международный день добрых дел. А через месяц — 13 апреля — в России отпразднуют День мецената и благотворителя. Это хороший повод поговорить о том, почему помощь нуждающимся является важным делом и о том, кому она в первую очередь требуется сейчас.

Помощь людям, попавшим в беду — одна из отличительных черт нашего народа. По данным СМИ, только в прошлом году деньги на благотворительность жертвовали 65% граждан России.

Благотворительность — это не только доброе дело, но и ответственность перед обществом. Каждый из нас может столкнуться с трудностями в жизни. И в такой момент помощь окружающих может стать настоящим спасением.

Мы, граждане своей страны, живем в общем доме под названием «Россия». Нельзя стоять в стороне, когда кто-то нуждается в серьезной помощи. Ведь, общество, забывшее о взаимовыручке, обречено на гибель.

Помощь нуждающимся способствует развитию социальной ответственности граждан. Когда люди видят, что другие помогают нуждающимся, они начинают задумываться о том, как они могут внести свой вклад в улучшение жизни других людей. А совместная работа волонтеров помогает создать более сильное и единственное общество.

Благотворительность может помочь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, таким как бедность, болезнь или беженство. Это может включать предоставление пищи, одежды, жилья, медицинской помощи и других основных потребностей.

Сегодня крайне важна помощь жителям наших новых регионов, а также нашим военнослужащим. Напомню, что об этом в своем последнем федеральном послании говорил Владимир Путин. Впрочем, задача помогать этим категориям граждан – лежит не только на государства, но и на нас с вами.

Живущие в новых регионах люди живут в условиях постоянной угрозы и опасности, связанных с боевыми действиями. Они часто остаются без жилья, еды, воды и других необходимых ресурсов. Помощь в таких ситуациях может спасти жизни и обеспечить базовые условия для их выживания.Впрочем, не стоит забывать и о наших воинах. Ведь именно на их плечи выпала тяжелая задача победить врага и добыть родине победу. Ежедневно, час за часом, они куют победу, находясь в окопах или идя в наступление.

Наш фонд «Донбасс» сегодня активно участвует в миссиях для помощи гражданскому населению, а также собирает и передает гуманитарную помощь для перловой. Особое внимание мы уделяем детям, чьи семьи живут в прифронтовой зоне.Отмечу, что сложные времена порождают большие дела. Благодаря помощи тысяч людей со всех уголков России нам удается реализовывать масштабные проекты.

Фонд «Донбасс» помог сотням мирных жителей покинуть зону боевых действий. МЫ приобрели и развернули пункты временного размещения и обеспечивает людей провизией, одеждой и медикаментами, помогаем гражданам получить утерянные документы и средства к существованию. Кроме того, нами восстановлен пострадавший от ракетного обстрела корпуса областной больницы им. Калинина в Донецке, организованы обучение и конкурсы для детей Донбасса. Также мы активно помогаем амуницией и квадрокоптерами нашим солдатам. Все это делается не только силами участники фонда, но и силами всех тех многочисленных людей, которые нам помогают.

Помощь нуждающимся, а особенно новым гражданам и нашим солдатам — это ответственность каждого из нас, и только вместе мы можем сделать наш мир более добрым и справедливым.