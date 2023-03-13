СМИ: Акционеры SVB подали в суд на руководство банка иск о мошенничестве

Акционеры обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) подали в суд иск о мошенничестве в отношении материнской компании данной финансовой организации, информирует агентство Reuters.

Также иск подан против двух высокопоставленных представителей менеджмента SVB, информирует ТАСС.

Акционеры обвиняют представителей менеджмента в том, что они скрыли реальное влияние повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США на состояние баланса банка, а также тот факт, что данная финансовая организация «особенно подвержена» риску бегства капитала.

Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank. МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.

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