 

СМИ: Акционеры SVB подали в суд на руководство банка иск о мошенничестве

13.03.2023, 21:35, Новости дня
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Акционеры обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) подали в суд иск о мошенничестве в отношении материнской компании данной финансовой организации, информирует агентство Reuters.

Также иск подан против двух высокопоставленных представителей менеджмента SVB, информирует ТАСС.

Акционеры обвиняют представителей менеджмента в том, что они скрыли реальное влияние повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США на состояние баланса банка, а также тот факт, что данная финансовая организация «особенно подвержена» риску бегства капитала.

Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank. МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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