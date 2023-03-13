 

В Пентагоне заявили, что новый стратегический бомбардировщик B-21 совершит первый полет в 2023 году

13.03.2023, 21:35, Новости дня
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Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 должен совершить свой первый полет в 2023 году, сообщила и. о. замминистра ВВС США Кристин Джонс на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года).

Джонс отметила, что бюджетный запрос США включает, например, продолжение инвестирования по 72 истребителям, а также наращивание закупок новой системы космического ракетного оповещения, передает ТАСС.

По ее словам, национальная оборона также требует новые межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики ядерной триады. Программа создания новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel продолжает разрабатываться, а новый стратегический бомбардировщик B-21, как ожидается, совершит свой первый полет в этом календарном году, добавила она.

В субботу западные СМИ со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщили, что в 2024 финансовом году Пентагон собирается направить 170 млрд долларов на пополнение и увеличение запасов вооружений, причем часть этих средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине, а также на расширение запасов ракет.

На научные и опытно-конструкторские разработки министерство обороны США просит выделить около 145 млрд долларов. В частности, 3,7 млрд долларов хотят направить на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, на разработку нового истребителя – 2,3 млрд, а также 3 млрд долларов на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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