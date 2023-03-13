В МИД рассказали о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках»

Вызванный в МИД РФ посол Дании Якоб Хеннингсен на встрече в министерстве ограничился общими словами по теме расследования взрывов на «Северных потоках», говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

В комментарии дипломата на сайте МИД говорится, что Россия обратила внимание на информацию о том, что компанией Nord Stream 2 AG в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был «обнаружен предмет, который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства».

«На прошлой неделе в МИД РФ был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом «аспектов безопасности и экономики», фактически ограничившись общими словами», – рассказала Захарова.

Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

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