 

В МИД рассказали о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках»

13.03.2023, 21:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вызванный в МИД РФ посол Дании Якоб Хеннингсен на встрече в министерстве ограничился общими словами по теме расследования взрывов на «Северных потоках», говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

В комментарии дипломата на сайте МИД говорится, что Россия обратила внимание на информацию о том, что компанией Nord Stream 2 AG в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был «обнаружен предмет, который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства».

«На прошлой неделе в МИД РФ был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом «аспектов безопасности и экономики», фактически ограничившись общими словами», – рассказала Захарова.

Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков».  После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.22 / Политик из Франции Флориан Филиппо назвал мафией режим Владимира Зеленского

28.11.22 / Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма

17.07.21 / Зеленский назвал катастрофическими наводнения в Западной Европе

25.01.21 / Соловьев ответил на требования Германии разъяснений о «дворце» Путина

07.01.21 / Глава Генштаба рассказал, как удалось организовать поездку Путина в Дамаск

11.01.22 / Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона»

09.03.21 / Комендантский час в Нидерландах продлили до конца марта

31.05.21 / Появились данные о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

03.08.21 / У иранского посольства в Кабуле прогремел взрыв

02.08.20 / Ливийская армия Хафтара обратилась к США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика