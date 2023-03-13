 

Западные страны слишком зависят от «Росатома», чтобы вводить против него санкции

13.03.2023, 20:55, Разное
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В отличие от нефти и газа, российскому атому удалось избежать европейских санкций, пишет Ouest-France. Связано это с тем, что западные страны довольно сильно зависят от «Росатома» в закупках топлива для своих АЭС. Поэтому по сути санкции ввела только Великобритания, а отказаться от российского урана смогла только одна компания, которая работает в Швеции.


AP

Россия за много лет стала незаменимым поставщиком урана, в том числе благодаря своей способности преобразовывать природный элемент в топливо, пишет Ouest-France. От этих мощностей «Росатома» зависят более 30 стран. Например, около трети своего обогащённого урана в 2022 году Франция закупила у России. Немногим меньше закупают США.

Как отмечает автор статьи, это во многом объясняет, почему атомная энергетика так и не попала под санкции, в отличие от нефти и газа. И даже неоднократные призывы президента Украины не смогли повлиять на ситуацию, в том числе когда Запорожская электростанция попала в руки россиян.

В ЕС идею санкций против «Росатома» активно обсуждали, но в феврале от неё отказались. В частности, резко против выступала Венгрия, половину ядерного топлива которой поставляет Россия. Она грозилась наложить своё вето на санкции такого рода. В итоге из-за санкций в отношении других видов топлива импорт российского ядерного топлива, наоборот, вырос. Так, в 2022 году Словения стала покупать его на 72% больше.  

Эксперты называют президента Франции Эммануэля Макрона новым защитником атомной отрасли. Так, евродепутаты из других стран отмечают, что «нынешнее французское правительство оказывает огромное давление в пользу ядерной энергетики на членов Европейского союза, которые этого не хотят». В итоге ЕС в своём десятом пакете санкций не ввёл ограничений даже против важных российских чиновников в атомной отрасли.

Великобритания повела себя иначе. 24 февраля 2023 года британское правительство внесло в свой новый чёрный список вице-премьера РФ Александра Новака, который был министром энергетики и сохранил своё влияние как в «Росатоме», как и в «Газпроме» и «Роснефти». А министр иностранных дел Великобритании высказывал опасения, что РФ может прибегнуть к ядерному оружию. При этом «Росатом» работает со всеми видами атомного топлива: от мирного до военного.

«Росатом» так отреагировал на британские санкции: «Они не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, которое работало даже в годы полного отсутствия взаимной политики, и ставят под угрозу мировую ядерную безопасность».

Великобритания говорила о согласованных на международном уровне санкциях, но по факту даже США довольствовались внесением в чёрный список российских специалистов с электростанции в Запорожье, отмечает автор статьи. «Американская атомная промышленность технически не готова обойтись без поставок российского урана, и она лоббировала конгресс против санкций», — анализирует американский физик Эдвин Лайман. Он отмечает, что атомная промышленность слишком дорогая и сложная, поэтому она изначально имела государственное, а не коммерческое значение.

В итоге единственная компания, которая согласилась работать без использования российского урана, — шведская группа Vattenfall, отмечает Ouest-France.

 


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