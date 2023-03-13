Из-за забастовок в нескольких аэропортах Германии отменены сотни авиарейсов

В аэропортах Гамбурга, Ганновера и Берлина начались предупредительные забастовки работников служб наземного обеспечения полётов и авиационной безопасности, пишет Süddeutsche Zeitung. Они требуют увеличения заработной платы на 10,5% примерно для 2,5 миллионов сотрудников федеральных и местных государственных служб. Как отмечает издание, отмены и задержки сотен рейсов затронут десятки тысяч авиапутешественников по всей Германии и повлияют на работу других аэропортов.



AP

Авиапутешественникам придётся приготовиться к значительным задержкам и отменам рейсов в нескольких аэропортах Германии. В воскресенье вечером и в ночь на понедельник в аэропортах Гамбурга, Ганновера и в столичном аэропорту Берлин-Бранденбург начались предупредительные забастовки. Это подтвердил представитель объединённого профсоюза работников сферы услуг Ver.di. Сотрудников аэропорта Бремена также призывают прекратить работу. Предупредительные забастовки, вероятно, повлияют на расписание и в других аэропортах, пишет Süddeutsche Zeitung.

Забастовки в аэропортах проходят на фоне коллективных переговоров для работников государственного сектора на федеральном и местном уровне, а также общенациональных коллективных переговоров для работников авиационной безопасности. Профсоюз требует увеличить заработную плату примерно 2,5 миллионов сотрудников федеральных и местных государственных служб на 10,5% по всей стране, но не менее чем на €500 в месяц. Работодатели до сих пор соглашались провести в два этапа постепенное повышение зарплат на 5% и обеспечить однократные выплаты сотрудникам в размере €2500. Третий раунд переговоров пройдёт 27—29 марта в Потсдаме.

Только в столичном аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в понедельник было отменено около 200 вылетов. По данным аэропорта, забастовки затронут около 27 тыс. пассажиров. Кроме того, руководство аэропорта ожидает отмены трети примерно из 200 запланированных посадок.

Предупредительная забастовка в аэропорту Гамбурга началась в воскресенье вечером. По данным аэропорта, в понедельник были отменены все 123 запланированных вылета и не менее 50 из 121 запланированной посадки. Ожидается, что на фоне весенних каникул в школах Гамбурга предупредительная забастовка затронет десятки тысяч авиапутешественников. Многие самолёты могут прибывать с опозданием.

В аэропорту Ганновера работники службы наземного обеспечения полётов прекратили работу в воскресенье в девять часов вечера. Предупредительная забастовка сотрудников службы авиационной безопасности началась в полночь и, как ожидается, продлится ровно сутки. «Уровень участия высок, люди воодушевлены», — заявил секретарь профсоюза Ver.di Ларс Калькбреннер. Изначально в аэропорту планировалось произвести 35 вылетов и 34 посадки. Профсоюз объявил, что ни один из рейсов не может быть выполнен. Представители аэропорта заявили, что в Ганновере будут обслуживаться лишь экстренные и спасательные рейсы.

Остановка работы в аэропортах может стать отправной точкой для дальнейших забастовок в других отраслях транспортного сектора. Профсоюз железнодорожников и транспорта EVG в настоящее время ведёт переговоры с основным немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn и 50 другими железнодорожными компаниями о новых коллективных договорах. До 23 марта представители профсоюза встретятся с каждой из этих компаний по крайней мере один раз. Пресс-секретарь EVG заявил на выходных, что профсоюз сделает выводы по итогам встреч и затем определит дальнейшие меры. Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что EVG и Verdi.de уже планируют провести совместную предупредительную забастовку 27 марта, в ходе которой будет парализован весь транспортный сектор Германии, передаёт Süddeutsche Zeitung.