 

Ученые раскрыли тайну “африканского единорога”

13.03.2023, 20:41, Разное
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В Африке люди, услышавшие рассказы коренных народов о единорогах, всерьез занялись поиском этих существ. Особенно после 1797 года, когда впервые опубликовали рисунок якобы наскального изображения с уникальной лошадью.

После исследования исследователи пришли к выводу, что загадочные единороги жили вместе с людьми. А последние исследования показали, что, все таки, речь идет не о носорогах, а о “камма” (“вода” на одном из наречий Африки) – существо, которое во время засух вызывали местные шаманы. Они входили в транс, и затем посещали “особый мир”, где у водопоя выманивали зверя. После шаманы должны были “поймать” животное, перенести его в реальный мир, после – убить и тем самым вызвать дождь.

Ученые выяснили, что африканские единороги – это иная форма бушменских животных дождя. А из-за того, что в европейских сказках подобного вида существа существовали, это привело к многолетнему недоразумению.


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