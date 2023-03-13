 

Зачем Красовскому новое медиа?

13.03.2023, 20:40, Разное
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«Идея вечного», «мир в душе каждого из нас» и «признание того, что каждый имеет право на себя самого и внутренний мир» — так определяет главную идею своего нового проекта Антон Красовский. Эти либерально-философские концепты, по его мнению, воплощаются в идее консерватизма, давшей имя этому самому проекту — медиа «Консерватор».

Источник: Новая газета


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