Зачем Красовскому новое медиа?

«Идея вечного», «мир в душе каждого из нас» и «признание того, что каждый имеет право на себя самого и внутренний мир» — так определяет главную идею своего нового проекта Антон Красовский. Эти либерально-философские концепты, по его мнению, воплощаются в идее консерватизма, давшей имя этому самому проекту — медиа «Консерватор».

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