Мнение: Украинцы обиделись на «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год. Церемонию вручения «Оскаров» уже в третий раз провел американский комик Джимми Киммел.

Кинообозреватель «Новой» Лариса Малюкова написала о церемонии:

« ….«Оскар» «Навальному» Дэниэла Роэра также совершенно очевиден. Фильм, признаемся, вполне себе средний, пересказывающий подробно известную историю отравления политика. Но это, прежде всего, знак поддержки российскому политзаключенному номер один.

Кстати, при всей политизированности, «Оскар» выбирает собственный путь во взаимоотношениях с яростным внешним миром. Президент Зеленский выступал на открытии всех главных кинофестивалей планеты, но не на «Оскаре». Как сообщил Variety, «против» выступил продюсер церемонии Уилл Паркер. Он выразил опасение, что Голливуд уделяет войне в Украине слишком много внимания, потому что она касается белых, но игнорирует другие конфликты по всему миру.

При этом «Оскару» каким-то хитрым образом удается учитывать все подводные камни современной повестки» (отсюда).

Согласен с Ларисой Малюковой.

А вот украинцы не согласны. Сильно осерчали они на «Оскар» документальному фильму «Навальный».

Потому что в той же номинации на «Оскар» претендовал украинский фильм «Дом из обломков» о судьбе детей во время боевых действий.

«Если «Оскар» вне политики, то как понимать документальный манифест Навального, где выплескивается внутренняя российская политика?….» – написал украинский политтехнолог Михаил Подоляк.

«Зеленскому отказали в обращении, но на главной киносцене — хорошие русские с иным посылом, иным акцентом (как удачно супруга Навального подобрала цвет платья – красный, от которого даже организаторы «Оскара» отказались, чтобы избежать ассоциации с кровью и войной)», — написал украинский журналист Макс Назаров.

«Навальный — бутерброд, который упаковали в ланчбокс и возят по миру как пример того, что в России еще осталась оппозиция», — сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Так и живем…

Фотография отсюда

—