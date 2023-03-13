 

Мнение: Роботы делают унитазы, девяток рулонов в Польше и отказ от бумажных квитанций за ЖКУ

13.03.2023, 20:30, Разное
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1. К вопросу о том, есть ли в России унитазы, или мы вынуждены полагаться для их добычи на мародёрство. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», пишет, что есть. Более того, вы легко можете приобрести унитаз отечественного производства — Производства современного, высокотехнологичного, роботизированного (ссылка):
 
Данный конкретный унитаз сделан на заводе «Кировская керамика». Завод очень мощный, хорошо оснащенный. Там роботы помогают делать унитазы!

И знаете, я понял только сейчас, пока пишу эту статью. Просто, до сих пор, если честно, я не уделял никакого внимания тому, где сделан мой унитаз, я знал лишь, что он сделан в России. И только сейчас я понял, что завод «Кировская керамика» находится вовсе не в столице Кировской области, а в небольшом городке Киров, Калужской области. <…>

А еще, раковина у меня «Сантек», смеситель «Русант». А сейчас я готовлю для вас видео репортаж с завода «Юникорн», который в Белгороде производит всяческие сантехнические изделия (сифоны, гофры, фильтры для воды), более 200 наименований.

2. Помните мемы про «девяток яиц»? В Польше граждан грабят при помощи шринкфляции, незаметного уменьшения размера привычных товаров. Там впору теперь шутить про «девяток рулонов туалетной бумаги» (ссылка):
 
За 2022 год в Польше резко подорожали средства гигиены, сообщило польское издание Interia.

Даже в дисконтных магазинах цены на бумажные полотенца выросли на 60 процентов, на туалетную бумагу — почти на 50 процентов. У некоторых продавцов стоимость упаковки из 12 рулонов бумаги достигла почти 40 злотых (около 685 рублей по курсу на третье марта).

Аналитики UCE Research и WSB объяснили рост цен нарушением цепочек поставок из-за антироссийских санкций. Также причиной стало сокращение импорта целлюлозы из Азии и подорожание газа и химикатов, необходимых для производства бумаги.

Многие компании решили уменьшить размер упаковок, чтобы рост цен не был таким заметным. Так, популярные бренды стали продавать бумагу в пачках из девяти, а не десяти штук.

3. В России ради борьбы за экологию хотят отказаться от бумажных квитанций ЖКХ. Кроме того, отдельные квитанции хотят заменить единым платёжным документом (ссылка):

Российский экологический оператор (РЭО) предложил поэтапно отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), перейдя на электронный документ. Об этом пишут «Известия».

Издание изучило соответствующее письмо, направленное гендиректором РЭО Дениса Буцаева в Минстрой. В документе указано, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 тонн бумаги, которая в итоге оказывается на мусорных полигонах. В качестве еще одного довода указано то, что для управляющих и ресурсоснабжающих организаций печать платежных документов стала обходиться дороже из-за подорожавшей бумаги.

При этом оговаривается, что бумажные квитанции пока следует сохранить для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров.

16 января стало известно, что Минстрой предложил ввести в России единый платежный документ за ЖКУ, в котором будут отображаться показания квартирных и общедомовых счетчиков. В ведомстве пояснили, что единая информационная система исключит злоупотребления и позволит на государственном уровне контролировать оборот средств в сфере ЖКХ.

Мой опыт показывает, что получится паршиво. Я ещё не видел ни одной коммунальной службы, которая могла бы внятно и красиво показать клиенту, за что она хочет денег. А так как речь идёт не просто про коммунальщиков, а про «мать всех коммунальщиков», как говорят американцы, то наверняка получится примерно так: «немедленно оплатите нам счёт в 7213 рублей». При попытке выяснить, из чего, собственно, складывается эта сумма, система будет так ловко прикидываться дурочкой, что обычный человек через полчаса плюнет и заплатит, поверив коммунальщикам на слово.

Теоретически можно нанять специалиста, чтобы он разработал хороший интерфейс — это ведь не космические технологии, доходчиво объяснить клиенту, что вот у него такой-то долг за электричество, такой-то за капремонт, а тут у него зачлась переплата за горячую воду. На практике, как показывает опыт, интерфейс сделают настолько криво, что ни о какой понятности даже и речи не будет идти. Буду рад ошибиться, но, к сожалению, почти наверняка окажусь прав.

Источник: Место для дискуссий


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