 

Дептранс Москвы рекомендовал во вторник использовать городской транспорт

13.03.2023, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве автомобилистам во вторник утром в час пик из-за непогоды лучше использовать городской транспорт, рекомендовал столичный департамент транспорта.

В сообщении департамента говорится, что по прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер, также возможно образование гололедицы, передает РИА «Новости».

Кроме того, департамент транспорта попросил владельцев авто соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров из-за гололедицы.

Напомним, столкновение двух разных воздушных масс привели к резкой смене температуры, большому количеству осадков и покрытию дорог слоем льда, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя сильную гололедицу в Москве 12 марта. Он отметил, что это не последние холода в столице.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.21 / В Китае создали устройство, способное заряжать батареи от горячей воды

16.12.21 / “Ух ты, Рената, смело”, “Хочу так выглядеть в свои 21”. 54-летняя Литвинова снялась в купальнике

22.03.21 / Денисова заявила, что указ Путина о земле в Крыму грубо нарушает нормы международного права

12.12.20 / Россия оставила за собой право ответить на санкции Великобритании

21.09.22 / Кадыров объявил о переходе к новой тактике спецоперации против ВСУ

22.11.21 / Трепак: Власть активно навязывает обществу мнение о новом нападении РФ на Украину. Их предшественники тоже так делали перед президентскими выборами

31.01.22 / Словаки обвинили США и НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины

28.12.20 / Иск Рожковой и Сологуба к совету НБУ Данилишин назвал “юридическим демаршем”

22.03.22 / КТК: Разлива нефти в Черное море из-за аварии в Новороссийске не произошло

17.04.21 / ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика