Дептранс Москвы рекомендовал во вторник использовать городской транспорт

В Москве автомобилистам во вторник утром в час пик из-за непогоды лучше использовать городской транспорт, рекомендовал столичный департамент транспорта.

В сообщении департамента говорится, что по прогнозу синоптиков, с 3.00 до 21.00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер, также возможно образование гололедицы, передает РИА «Новости».

Кроме того, департамент транспорта попросил владельцев авто соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров из-за гололедицы.

Напомним, столкновение двух разных воздушных масс привели к резкой смене температуры, большому количеству осадков и покрытию дорог слоем льда, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя сильную гололедицу в Москве 12 марта. Он отметил, что это не последние холода в столице.

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