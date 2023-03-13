Зачем это Николаю? А вам? – Личное мнение
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Последнее время все молодеют и прихорашиваются, поэтому когда певца Расторгуева заметили в клинике эстетической медицины, многие подумали: и он — туда же.
Оказалось, что нет. Просто пришёл поздравить коллектив больницы.
Фото: Соцсети
«Я немножко из другой когорты, стареть надо достойно. Я стараюсь меньше жрать и все», — прокомментировал Николай.
И действительно, зачем Расторгуеву кардинальные изменения внешности? Что ему это даст?
Именно о целесообразности и стоит всегда думать, когда встаёт вопрос о внешности.
Хочется что-то сделать. Ты понимаешь, зачем тебе это нужно. Что тебе это даст, как улучшит внешность и зачем. Иди и делай.
Нет понимания? Все делают, и я сделаю? В таком случае, лучше не стоит. Ну, можно намазаться кремом и погулять часик на свежем воздухе — пользы будет больше.
Согласны?
Хотите что-то изменить в себе? Зачем?
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Источник: Лена Миро
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