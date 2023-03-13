Зачем это Николаю? А вам? – Личное мнение

Последнее время все молодеют и прихорашиваются, поэтому когда певца Расторгуева заметили в клинике эстетической медицины, многие подумали: и он — туда же.

Оказалось, что нет. Просто пришёл поздравить коллектив больницы.



Фото: Соцсети

«Я немножко из другой когорты, стареть надо достойно. Я стараюсь меньше жрать и все», — прокомментировал Николай.

И действительно, зачем Расторгуеву кардинальные изменения внешности? Что ему это даст?

Именно о целесообразности и стоит всегда думать, когда встаёт вопрос о внешности.

Хочется что-то сделать. Ты понимаешь, зачем тебе это нужно. Что тебе это даст, как улучшит внешность и зачем. Иди и делай.

Нет понимания? Все делают, и я сделаю? В таком случае, лучше не стоит. Ну, можно намазаться кремом и погулять часик на свежем воздухе — пользы будет больше.

Согласны?

Хотите что-то изменить в себе? Зачем?

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