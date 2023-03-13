 

В Москве стартовали съёмки оскароносного фильма «Явлинский. Ястреб оппозиции»

13.03.2023, 19:33, Разное
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Партия «Яблоко» сообщила о начале съёмок оскароносного фильма «Явлинский. Ястреб оппозиции».

Они пройдут преимущественно в Москве, но съёмочная группа также посетит известные каждому россиянину «явлинские места» – города и посёлки, где проходил трудовой и жизненный путь легендарного оппозиционера.

Имена авторов ленты держится в секрете, но известно, что инвесторы выдвинули ряд требований: минимум один продюсер должен иметь фамилию, заканчивающуюся на «-штейн», а актёрам на время съёмок запретят «попадать в скандалы и предавать Родину». Роль Григория Явлинского сыграет Григорий Явлинский.

Источник в съёмочной группе сообщил, что такая секретность связана с возможными провокациями властей – в Кремле, по его словам, «рвут и мечут от одной только мысли, что про Явлинского тоже выйдет кино». Тем не менее, уже удалось договориться об аренде оборудования и павильонов у «Мосфильма», также достигнуты договорённости о сотрудничестве с гостелеканалами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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