 

Великобритания увеличит оборонный бюджет на £5 млрд на фоне российской и китайской угроз

13.03.2023, 19:30, Разное
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Великобритания в ближайшие два года увеличит оборонный бюджет на £5 млрд, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России, передаёт Sky News. В канцелярии премьер-министра Риши Сунака заявили, что £3 миллиардов из этих средств пойдут на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы позволит увеличить количество боеприпасов.


АР

Правительство Великобритании увеличит расходы на оборону на £5 миллиардов в рамках цели довести оборонный бюджет страны до 2,5% ВВП, пишет Sky News.

Согласно обнародованному в воскресенье заявлению канцелярии премьер-министра Риши Сунака, £3 миллиардов из дополнительных средств будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдёт на увеличение количества боеприпасов.

Таким образом Лондон намерен отреагировать на растущую угрозу со стороны Пекина и Москвы. Как отмечает издание, в обновлённой версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства, которая будет представлена в понедельник, Коммунистическая партия Китая будет названа «вызовом, определяющим эпоху». В британском правительстве считают, что Поднебесная представляет самую серьёзную угрозу экономической безопасности Великобритании.

В правительстве заявили, что обновлённая версия обзора изложит стратегию Великобритании в отношении Китая, чтобы «справиться с определяющим эпоху вызовом, который представляет собой всё более значительная военная, финансовая и дипломатическая деятельность Коммунистической партии Китая».

Однако предполагается, что основным приоритетом будет устранение «фундаментального риска» для европейской безопасности, который исходит от России. Кроме того, Лондон надеется лишить президента Владимира Путина возможности «извлечь выгоду» из спецоперации на Украине.

Несмотря на то что в Министерстве обороны Великобритании приветствовали увеличение расходов на оборону, £5 миллиардов недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение вооружённых сил страны. По данным источников Sky News, британской армии необходимо дополнительно £3 миллиардов в год.

Находясь с визитом в США, Сунак также не смог назвать точные сроки доведения военных расходов до 2,5% от ВВП. Премьер лишь пообещал, что столь амбициозной цели страна достигнет в «долгосрочной перспективе», возможно к 2030 году. При этом, по расчётам британского премьера, к 2025 году расходы на оборону достигнут 2,25%.

«Великобритания увеличивает свои амбиции, когда дело доходит до расходов на оборону», — заявил Сунак, обещав пересмотреть оборонный бюджет в сторону дальнейшего увеличения при наличии такой возможности после 2025 года.


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