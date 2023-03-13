Мнение: Легенда и проза жизни

Негативная реакция украинцев, включая и официальных лиц, на «Оскар» фильму «Навальный» связана с выступлением жены Навального, где она не стала упоминать Украину.

Откровенно говоря, это очередной пример несолидности и вторичности украинской политики, которая исходит из странного представления, что всё должно вертеться только вокруг неё.

Дополнительным негативным фактором отношения к «Оскару» стало то, что Зеленскому не дали слова на церемонии. И опять же: не всё на свете – это Украина.

Киев создал вместе с партнерами легенду, что Украина стоит форпостом на границе западного мира и свободного человечества, однако создать легенду и жить в ней – это все-таки разные вещи. И иногда стоит возвращаться в реальность, где Украина – это всего лишь инструмент западной политики, а уже потом всё остальное.

Отсюда и отношение: когда ты работаешь, ты надеваешь спецовку и берешь в руки инструмент. Когда ты пошел пообедать или праздновать свой праздник – ты моешь руки, кладешь инструмент на полку и переодеваешься в чистое. И страдания инструмента, что его не притащили за праздничный стол, выглядят несколько странно.

К художественной ценности самого фильма всё сказанное, кстати, не имеет ни малейшего отношения. Её сомнительность – это одно, реакция Украины – еще одно, но другое.

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