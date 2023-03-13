 

Профессор Чорапчиоглу перечислил симптомы рака у детей

13.03.2023, 19:20, Разное
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Профессор Фунда Чорапчиоглу из клиники Acıbadem пояснил о симптомах и причинах развития рака у детей. По словам медикам, онкологические заболевания у несовершеннолетних развиваются не так, как у взрослых.

До сих пор неизвестно, что именно влияет на развитие рака у детей. В отдельных случаях речь может идти о слиянии генов и дефектах в них.

При лейкемии (раке крови) у детей может отмечаться слабость, бледность кожных покровов, кровоподтёки. Также особое внимание нужно обращаться при любых припухлостях, особенно в районе паха или шеи. Если речь идет не о воспалении, возможен рак лимфатических узлов – второе по распространенности детское онкологическое заболевание.

На третьем месте по распространенности – рак головного мозга. Среди симптомов медики отмечают головную боль утром и рвоту. При появлении любых их перечисленных симптомов стоит обратиться к врачу.

Распространен у детей также рак брюшной полости – нейробластома. Их можно обнаружить еще во время беременности матери и оказать ребенку помощь сразу после рождения.

Также у детей может развиваться опухоль костной ткани, которая повлияет на повышенный риск переломов и травм.


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