Мнение: Проблемы банков США, сокращение госдолга России и рост госдолга Германии

1. Акции четырёх крупнейших банков США, на которых держится вся банковская система страны, накануне просели на 4-8% (ссылка). Поводом для распродажи банковских акций стало банкротство крупнейшего венчурного банка США, крупнейшее с 2008.

Сейчас многие полагают, будто банкротство Банка Кремниевой долины может спровоцировать лавину дальнейших банкротств. На мой взгляд, никакой лавины не будет. Финансовые власти США вынут из кармана 50-100-200 млрд долларов и заткнут дыру, чтобы удержать корабль на плаву. По сравнению с объёмом денег, который США печатают каждый год, это ничто.

Теоретически пожар может начать распространяться на другие банки слишком быстро, но я всё же полагаю, что американцы успеют. Они будут расшивать инцидент в ручном режиме, при этом имея неограниченные запасы долларов и хорошо изученный опыт кризиса 2008-2009.

Проблема финансовой системы США не в том, что она уязвима к каким-то одиночным неприятностям, а в том, что она принципиально дырява, работает в минус и потому обречена на сдутие. Это как безнадёжно больной 90-летний миллиардер, попавший в больницу со сломанной ногой. Ногу-то ему вылечат, и довольно быстро, а вот букет возрастных болезней — уже нет.

Рекомендую также прочесть мнение Кримсона (ссылка) и заметку в СнМИ (ссылка) — это всё по вопросу банкротства БКД.

2. Госдолг России, несмотря на санкции, сокращается (ссылка):



Объем внешнего госдолга России в 2022 году впервые сократился за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты.

По итогам 2022 года объем внешнего госдолга России составил 4,039 триллиона рублей. В 2019 году этот показатель достигал 3,395 триллиона рублей, в 2020 году — 4,189 триллиона рублей, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей. При этом объем общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля по отношению к ВВП упала на один процентный пункт до 17,1 процента.

Кроме того, объем внутреннего госдолга по итогам прошлого года составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга — 4 038,6 миллиарда рублей, включая обязательства по госгарантиям – 1 381,9 миллиарда рублей.

По словам аудиторов, данные показатели соответствуют «норме». По мнению экспертов, госдолг России находится на безопасном уровне, а его соотношение к ВВП назвали наименьшим среди всех участниц «Большой двадцатки» (G20). В Счетной палате объяснили, что безопасным является показатель госдолга до 20 процентов ВВП.

3. Германия, напротив, платит по госдолгу всё больше и больше процентов (ссылка):

Выплаты процентов по государственному долгу Германии выросли с 2021 года в 10 раз, с 4 до 40 миллиардов евро, заявил в понедельник министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

“Долговое бремя страны выросло с 2021 года с 4 до почти 40 миллиардов евро. Это деньги, которых в будущем нам будет не хватать на другие цели: образование, цифровизацию и инвестиции в защиту климата. Таким образом, экономически целесообразно сдерживать рост долгов”, – написал он в Twitter.

Куда Германия потратила все эти деньги, которые можно было бы направить на столь благие цели? Известно куда: на борьбу с Россией в интересах США (и вопреки немецким интересам). В частности, на оплату дорогого американского газа и дорогого американского оружия. Ситуация занятная: Германия наращивает заимствования, а Россия живёт на свои, хотя санкции на Западе ввели вроде как против нас, а не против немцев.

Впрочем, разумеется, 40 млрд евро — это мелочи для экономики Германии, надводная часть айсберга. Реальные потери Евросоюза от вступления в прокси-войну против России исчисляются триллионами: чего стоят одни только производства, которые переезжают в США, так как цены на газ и электричеств внутри Евросоюза не позволяют им больше работать в плюс.