Личное: “Не может с собой справиться”

На любой вопрос, как вернуть (сохранить, усилить) устойчивость, ответ один: поправить локус контроля.

Расшатывает только локус контроля, который вы помещаете вне своих границ, что значит: суете свой нос куда не надо, лезете не в свое дело. Это грубые формулировки отражают суть.

Хотите устойчивости, вернитесь в границы, перестаньте штурманить, ищеить, пытаться контролировать то, что от вас не зависит, направлять тех, кто вам не подчиняется, тянуть то, что вам не принадлежит.

И будете устойчивы.

sulphuric_acid0

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Хочу попросить помощи. Подскажите, пожалуйста, как оставаться стабильной и устойчивой при общении с руководителем.

(Определить круг своих обязанностей и держаться его, не пытаясь вылезать из этого круга. Давайте посмотрим, как автор вылезает и почему она неустойчива)

Я работаю у нее в подчинении порядка 11 лет. Сейчас она получила новое назначение и пригласила меня снова в свою команду.

Она умная, красивая, может быть прямо завораживающая, щедрая, яркая, креативная. Она умеет организовать процесс, всех «построить», заставить делать по-своему. Она очень спонтанная и рациональная одновременно. Очень сильная.

(В описаниях начальницы, даже самых одобрительных, куча личных, даже интимных оценочных характеристик. Даже подругу нельзя описывать так, даже собственного ребенка – нежелательно. Почему, кто видит?)

Подарки любит делать такие, чтоб все ахнули. Помочь может в случае беды.

Она как барыня. Хочу – дам, хочу – не дам. Правовое поле, положено – нет, не слышали.

(Если начальница выходит из правового поля, она оказывается в полной зависимости от подчиненных, которые фиксируют такие выходы. Скорее всего автор преувеличивает, но если начальница и правда ворует, мошенничает, грубо нарушает трудовой договор, с такой работы лучше уходить, чтобы не попасть под раздачу, не стать соучастником)

Любит, чтобы ее боялись и ею восторгались.

Реакция, когда что-то идет не так, – истерический крик с угрозами, какой-то блатной наезд. Она как будто себя специально заводит. Иногда мне кажется, что сознательно, иногда, что она не может с собой справиться. Отходчивая.

(Автор ведет себя как психолог, к которой начальница пришла с просьбой помочь ей стать более устойчивой и эффективной. И вот она, как психолог, ставит ей диагнозы, дает понять, где она ведет себя мимо границ. Воображая себя такой фигурой по отношению к начальнице, автор сама вываливается из границ, вернее даже сказать – вылетает)

Бывает, потом она звонит людям – извиняется.

Причины для истерики могут быть разные – как действительный проступок, так и мелочь (чайник не включили), или вообще непредсказуемый повод. Предвидеть триггер невозможно – может сама себе внезапно придумать что-то и понеслось… Все дрожат, настроение всем испорчено.

(Автор не хочет дрожать, но способ решения видит в том, чтобы сделать начальницу лучше. Заодно автор и другим хочет помочь не дрожать, воздействуя на мозг начальницы и приводя ее в порядок. Хотя чтобы не дрожать, достаточно делать свое дело и не бояться, как бы чего ни вышло. Либо распрощаться с начальницей, которая не дает эффективно работать. Но автор и не думает прощаться, она наоборот рада, что та ее позвала в новую команду. Так что это типичное: “вцеплюсь и воспитаю”)

Как реагировать? Отвечать никто не рискует, все ждут, когда гроза пройдёт. Попытка возразить, об’яснить может вызвать новый виток скандала. Есть ли какие-то варианты психологической защиты от человека во время таких приступов гнева?

(Объяснить, возразить – вот что автор называет защитой, хотя возражать надо, когда цель – развить конфликт. Чтобы защититься от чужого приступа гнева, надо либо порвать с человеком связь, либо, если польза перевешивает, не провоцироваться на гнев, отвечать по сути дела, сохранять спокойствие и тактичную эмоциональную дистанцию, тогда неправомерный гнев быстрей перейдет в раскаяние и компенсацию)

Блог читаю давно, мое письмо было опубликовано (https://evo-lutio.livejournal.com/1633766.html).

Выдерживала нейтралитет, как Вы советовали. Все стабилизировалось, спасибо большое.

(Там были близкие люди, мать и муж, и то важно было избавить их от своего штурманства. А уж штурманство по отношению к начальству – огромный баг. Кто пояснит, почему это баг намного больше. И еще поясните, почему Штурман и Училка по отношению к начальству так сильно и быстро раскачивает)