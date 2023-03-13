Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

«Слишком

хорошо, чтобы быть правдой», – так можно трактовать позитивные новости этой

недели. «Все может оказаться не так плохо, как кажется», – говорите себе, если

получите новости негативные. Вот такое противоречивое время!

Вторая

декада марта это период Нептуна – планеты плохо прогнозируемой. Черт ее знает,

что у нее на уме! Ее энергия может быть светлой и нести вдохновение, творческие

инсайты, но может быть и темной, мутной, как вода в мартовских лужах. И на этой

неделе будет преобладать второй вариант.

Период

с 13 по 19 марта не подходит почти ни для чего: конфликт Марса с Солнцем обычно

и так лишает сил, а благодаря вмешательству Нептуна обещает приправить ситуацию

ленью, нерадивостью и невнимательностью, желанием прихвастнуть, соврать,

обмануть, схитрить. Для людей, нечистых на руку, эта неделя – просто раздолье.

Не

стоит в это время верить никому – даже себе! Отложите принятие решений, крупные

покупки, переговоры, операции с недвижимостью, переезд, смену работы, диагностику,

начало лечение новыми препаратами, знакомства с противоположным полом. Все

вышеописанное может принести разочарование или даже большие проблемы.

Максимум,

что можно делать – заниматься творчеством, придумывать что-то оригинальное: от

одежды до произведений искусства. Писатели, художники, композиторы, модельеры,

мастера ручного труда могут рассчитывать на разгул фантазии и плодотворную

работу, в особенности 15 – 16 марта, когда Нептун поочередно соединится с

Солнцем и Меркурием, а Венера переместится в Телец.

Используйте

этот период для своих увлечений, отдыха, спокойных рутинных дел, чтения книг.

Эта передышка очень полезна, ведь с 20 марта нас ждет новый взлет активности.

Так что «ленивая неделя» очень кстати!

Овен

Многое

в вашей жизни завершается, подходит к концу. Из-за этого неделя для некоторых

Овнов может быть в какой-то степени судьбоносной: окончательно уйдут в прошлое

отношения, учеба или интерес. С 20 марта начнется новый этап жизни,

подготовьтесь к нему, настройтесь на самые позитивные варианты!

Телец

Венера

16 марта войдет в ваш знак, будучи в не очень хорошей форме после стычки с

Плутоном. Тельцам следует быть осторожными и не пытаться бороться с теми, у

кого больше прав. Посвятите неделю разбору завалов, наведению порядка, а если

сил на это нет – отдыхайте так, как сейчас хочется.

Близнецы

Вашему

Марсу на этой неделе несладко – ему предстоит дать бой Нептуну и самому Солнцу.

Учитывая это, вряд ли вы будете в состоянии переделать кучу дел – энергии может

просто не хватить. Так что заранее настройтесь на самый лайтовый вариант:

делайте то, что получается, а остальное подождет.

Рак

Постарайтесь

не развивать мысли о том, что кто-то замышляет против вас плохое, вас разлюбил

(-а) партнер / партнерша, или вдруг изменил отношение начальник – планеты на

этой неделе щедры на иллюзии, фейки, ошибочные выводы. Занимайтесь самыми что

ни на есть земными делами, и спокойно ждите выходных.

Лев

Неделя

может быть неудачной в плане финансов, долгосрочных стратегий, знакомств,

важных встреч, на которые вы рассчитывали. Старайтесь экономить деньги и не

поддавайтесь импульсивным желаниям в любовной сфере: сейчас легко нарваться на

мошенников и просто ненадежных людей или врунишек.

Дева

Ваши

уязвимые места сейчас – работа, бизнес и парные отношения. В любой из этих сфер

может произойти мутная ситуация. Важно не паниковать и не давать быстрых

ответов, выторгуйте себе право подумать и принять решение на следующей неделе

или хотя бы в воскресенье, когда Меркурий перейдет в Овен.

Весы

Множество

забот, поручений, мелких дел, необходимость исправлять ошибки, сделанные в

прошлом – вот чем придется заниматься Весам. В принципе, вы любите быть

занятыми, и это правильно (меньше времени на глупые мысли), но старайтесь не

перетруждаться. Режим дня, тайм-менеджмент – ваше все!

Скорпион

Понедельник

окажется самым приятным для Скорпионов, особенно творческих профессий. Начиная

со вторника лучше нажать на тормоз в любых делах, спорте, развлечениях, личной

жизни. Воздерживайтесь от покупок и если у вас есть дети, не нужно их усиленно

воспитывать сейчас, не портите им самооценку.

Стрелец

Вы

начнете неделю с Луной в вашем знаке, из-за чего можете чувствовать себя не

слишком уверенно. Возможны конфликты с теми, кто старше по возрасту или должности.

Дома тоже вероятны неожиданности, требующие вмешательства. Старайтесь не

ссориться со своими домашними, а также следите за сантехникой и трубами.

Козерог

Не

назначайте ничего важного на 16 марта, когда Луна в вашем знаке будет грустить

и посылать вам пораженческие мысли. Гоните их прочь, но не говорите себя что-то

типа «Соберись, тряпка!» Попробуйте просто нажать на паузу. Вы не ленитесь и не

тянете время, вы выжидаете более подходящий момент!

Водолей

С

финансами у Водолеев будет не очень, с настроением – тоже, особенно в субботу.

В целом неделя не обещает вам ничего выдающегося, скорее наоборот: серенькие

будни, рутинные дела. Пообещайте себе не пытаться поднять себе настроение

покупками и вредными вкусняшками, попробуйте что-то другое!

Рыбы

Сатурн

осваивается в вашем знаке, делает по нему первые шаги, а Солнце – последние. 20

марта светило окончательно покинет Рыбы на целый год. Не ждите от себя трудовых

подвигов или отличных оценок на учебе – ваш уровень энергии сейчас понижен,

берегите здоровье и давайте себе разные поблажки.