 

Минобороны Молдавии предупредило жителей о передвижении военной техники из-за учений

13.03.2023, 18:45, Новости дня
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Армия Молдавии с 13 марта начнет проводить учения на военных полигонах на севере и в центральной части страны. Жителей предупреждают, что по дороге будет передвигаться техника, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Там отметили, что с 13 по 17 марта штатный и контрактный состав Национальной армии проведут учения на военных полигонах на севере и в центре страны. «В этом контексте информируем население о передвижении подразделений военной техники по дорогам государственного значения», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В пресс-службе подчеркнули, что учения входят в план подготовки Национальной армии на 2023 год.

Жителей страны просят не снимать технику и не размещать фото и видео в социальных сетях, чтобы не провоцировать появление фейковых новостей.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что правительство Молдавии ведет переговоры с Брюсселем об отправке в страну гражданской миссии по безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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