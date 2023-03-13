Российский Красный Крест анонсировал акцию ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Всероссийская акция Российского Красного Креста (РКК), приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет в 55 регионах страны с 22 по 25 марта.

В течение четырех дней в 55 регионах страны пройдут интерактивные и просветительские мероприятия: тематические вечера и мультимедийные лекции, встречи с экспертами и тематические кинопоказы, говорится в сообщении на сайте РКК.

«Туберкулез – опасное инфекционное заболевание, и всероссийская акция Российского Красного Креста нацелена в первую очередь на то, чтобы как можно больше людей знали о способах профилактики и ранней диагностики. Кроме того, мы проведем отдельные лекции для родителей, где наши специалисты и профильные эксперты расскажут о том, как можно обезопасить детей от этого заболевания», – поделилась первый заместитель председателя РКК Виктория Макарчук.

В рамках акции предусмотрены и мероприятия для детей. В частности, во время тематических вечеров, пока взрослые будут слушать лекции, их дети смогут принять участие в интерактивных играх и викторинах, посвященных профилактике туберкулеза и вопросам здоровья, а также в мастер-классах по изготовлению белой ромашки – символа борьбы с туберкулезом. Тематические вечера будут организованы на базе региональных отделений РКК, общественных пространств и школ.

Кроме того, в 22 регионах страны совместно с медицинскими организациями будет организована работа мобильных флюорографов. Они будут располагаться в общественных местах: парках, вокзалах, торговых центрах и других. Таким образом, все желающие, кто не проходил флюорографию больше года, смогут проверить свое здоровье.

Для детей и подростков до 18 лет, находящихся на стационарном лечении в детских отделениях противотуберкулезных диспансеров, будут проведены квизы о здоровье. Пациенты старше 18 лет смогут принять участие во встречах с экспертами.

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