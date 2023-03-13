“Я поддалась и начинала менять себя, чтобы люди оставались рядом”: Надя Ручка о возвращении в “Блестящие”, взрослении сына и планах на год

Надя Ручка ушла из группы “Блестящие” в 2014 г. Она стала супругой Дениса Боярко, бизнесмена, который на 8 лет моложе певицы. В этом браке на свет появился сын, названный Львом. Однако, посвятив себя семейной жизни и воспитанию ребенка, Надежда не забывает и о творчестве. Она занимается написанием книг и песен, пытается выстроит сольную карьеру.

А в прошлом году она вновь влилась в состав “Блестящих”. Сейчас в этом коллективе насчитывается пять участниц. Об этом, а также о взрослении сына, о планах на год, знаменитость рассказала в своих интервью порталам womanhit.ru и 5-tv.ru.

Снова солистка “Блестящих”

Свое решение вернуться в группу “Блестящие” Надя Ручка объяснила тем, что ей поступило предложение от продюсеров, которое она сочла интересной идеей. При этом от мечты о сольной карьере она отказываться не собирается. Она продолжает выкладывать свои песни в Сети, наблюдает за реакцией людей и планирует это делать и дальше. По ее мнению, не следует возводить определенные рамки, всему свое время. На вопрос о том, какие изменения певица увидела в “Блестящих”, она сказала, что сейчас в ней все по-другому, разве что старые хиты остались. Но нынешний состав Ручке по душе.

Бьюти-рутина Нади Ручки

Рассказывая о том, как она следит за своей внешностью, певица отметила, что живет в стиле, который ею выработан уже давно. Она занимается спортом, принимает контрастный душ, старается придерживаться здорового питания, пьет витамины, ходит к косметологу, делает дома маски для лица и массаж. Все эти действия прочно вписаны в ее рутину, и она не находит в них чего-то особенного. Массаж лица исполнительница добавила после сорока лет, и теперь жалеет, что раньше не занималась этим, поскольку не владела необходимой информацией.

Сын является лучшим другом

Сын Надежды Ручки не так давно встретил свой первый юбилей, ему исполнилось пять лет. Солистка “Блестящих” рассказала, что ее отпрыск каждый день не устает радовать ее. Ей очень интересно с ним. Мальчик очень внимательный, подмечает каждую мелочь, при первой возможности шутит и “подкалывает” старших.

Ручка назвала Левушку своим лучшим другом, он отличается большой чуткостью и заботливостью. Поскольку день рождения у него был летом, то друзей собрать было трудно, ведь все находились в разъездах. Поэтому праздник прошел на аттракционах и в игровых комнатах.

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О секретах счастливой семейной жизни, Надежда сказала, что их, по ее мнению, немного. Речь идет о любви, искренности, доверии и поддержке. Хотя это никакие и не секреты. Главное, никогда не забывать об этих составляющих. Исполнительница призналась, что ее отношения с супругом за годы, прожитые вместе, стали интереснее, потому что они все больше узнают друг о друге.

Конкретных планов никогда не строит

Когда корреспонденты поинтересовались, строила ли Ручка в прошедший Новый год какие-нибудь особенные планы, она ответила, что это вообще не в ее стиле, она никогда строгих планов не имеет. Певица предположила, что это может быт связано с профессиональной деформацией. Тем не менее, желание под бой часов Надя все-таки загадывает.

Потому что этот ритуал она воспринимает как важную составляющую новогоднего волшебства. Это дает возможность почувствовать себя ребенком, заставляет гореть глаза. Солистка “Блестящих” заявила, что в новогодние приметы она не верит. И не старается встречать праздник в каких-то определенных цветах, “угождать” символу наступающего года и так далее.

“Я была не слишком сильна”

Надя Ручка считает, что человеку нужно верить в самого себя, в собственные силы, и тогда он сможет свернуть горы. При этом певица призналась, что не всегда верила в себя, не всегда была сильной. Бывало, что она подстраивалась под окружающих, пыталась себя изменить. А все потому, что боялась лишиться поддержки и общения. Однако со временем Надя поняла, что такая дорога ведет в тупик. Потому что человек перестает быть собой, его личность разрушается.

Вот слова исполнительницы по этому поводу:

Наверное, был период, когда я была не слишком сильна. Я поддалась и начинала менять себя, чтобы оставались люди рядом, какие-то друзья. Но когда проходит какое-то время, и ты сморишь в это зеркало и понимаешь, что ты себя не узнаешь, когда тебя бомбит. Когда ты начинаешь отматывать этот клубок, оказывается, что вот этот внутренний груз и прессинг происходит из-за того, что ты снаружи забита, а изнутри ты остаешься собой, прежней, и твоя прежняя энергия не выходит. И какая-то трещина образуется и от капельки какой-то взрывается.

Пройдя через такое испытание, Надежда стала более уверенным в себе и независимым человеком.