У США и Южной Кореи начались крупнейшие учения за пять лет

США и Южная Корея проводят крупные военные учения, пишет Le Monde. Северная Корея ответила на них запуском двух крылатых ракет с подводной лодки. При этом Пхеньян настаивает, что от ядерного оружия не откажется, и, как отмечают эксперты, похоже, что США признают его ядерный статус, а значит, нынешние манёвры будут мощнее всех предыдущих.



AP

В понедельник у США и Южной Кореи начались военные учения Freedom Shield («Щит свободы») — крупнейшие совместные манёвры за пять лет, пишет Le Monde. Планируется, что они продлятся десять дней.

Тема этих учений состоит в «изменяющейся обстановке безопасности» из-за удвоенной агрессии Северной Кореи. При этом представители Вооружённых сил Южной Кореи сообщали, что перед «Щитом свободы» будут проведены дополнительные манёвры, во время которых будет отрабатываться имитация точечных ударов по ключевым объектам в Северной Корее.

Все эти учения вызывают гнев Пхеньяна, который считает их генеральной репетицией вторжения на свою территорию или свержения его режима, отмечает автор статьи. Поэтому в воскресенье Северная Корея запустила две крылатые ракеты с подводной лодки. Как пишет информационное агентство Северной Кореи, учения прошли успешно, поскольку ракеты поразили назначенные цели у восточного побережья Корейского полуострова. В Пхеньяне подчёркивают, что всё это делают в ответ на то, что «американские империалисты и южнокорейские марионеточные силы всё менее и менее скрытно продвигаются в своих военных манёврах против КНДР».

На прошлой неделе Пхеньян заявил, что перехват северокорейских ракет будет «расцениваться как явное объявление войны». В прошлом году он назвал свой статус ядерной державы «необратимым» и провёл серию баллистических испытаний в нарушение резолюций ООН.

В пятницу северокорейское информационное агентство сообщило, что Ким Чен Ын приказал своей армии активизировать военные манёвры на случай «настоящей войны». А в воскресенье там объявили, что «были обсуждены и приняты важные практические меры для более эффективного, мощного и наступательного использования средств военного сдерживания».

Вашингтон неоднократно подтверждал свою готовность защищать Южную Корею, используя «весь спектр своих военных возможностей, включая ядерные». Южная Корея ядерного оружия не имеет и по-прежнему отстаивает идеи нераспространения. Но внутри страны всё чаще звучат призывы к получению собственного ядерного оружия.

Официально и США, и Южная Корея продолжают настаивать, что Пхеньян должен отказаться от своего ядерного оружия и вернуться за стол переговоров. Но эксперты считают, что на практике произошли изменения. Так, директор Всемирного института северокорейских исследований Ан Чан Ил отметил, что Вашингтон по факту признал, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Поэтому, по его словам, учения «Щит свободы» будут «сильно отличаться — как качественно, так и количественно — от предыдущих совместных учений», пишет Le Monde.