На RuTube появилась возможность смотреть прямые трансляции на скорости 2х

Технический директор компании RuTube Антон Викторов объявил о запуске бета-тестирования ускоренного просмотра онлайн-трансляций и стримов.

Широкий зритель получит возможность смотреть прямые эфиры с удвоенной скоростью уже к середине мая.

По словам Викторова, новая функциональность будет идентична таковой для роликов в записи. Аналогов технологии, созданной российскими программистами в институте ИТМО, в мире нет: даже YouTube не предоставляет своим зрителям возможность ускоренного просмотра прямого эфира.

Отныне зрители футбольных матчей на RuTube смогут узнавать их исход уже через 45-47 минут после начала игры, что даст им конкурентное преимущество в спортивных тотализаторах. Также пользователи получат возможность проматывать неинтересные им части прямых включений, чтобы сразу перейти к нужной части.

– Некоторые стримеры опасаются, что пользователи будут пропускать рекламные интеграции во время прямых эфиров, – рассказывает Антон Викторов. – Однако мы видим в этом и преимущество. Благодаря возможности ускоренного просмотра, блогеры и стримеры будут меньше времени тратить на создание своего контента, а освободившиеся часы смогут посвятить саморазвитию или общению с близкими. К тому же, это позволит сократить время аренды стадионов во время футбольных матчей, что положительно скажется на балансе спортивных клубов. Все новые технологии поначалу сталкиваются со скептицизмом, но потом люди к ним привыкают.

—