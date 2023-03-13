 

WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске

13.03.2023, 17:24, Новости дня
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Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, информирует газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.

Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, сообщил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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