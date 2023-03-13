Путин подписал указ об изменениях Концепции госполитики в сфере содействия международному развитию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию, касающуюся оказания помощи развивающимся странам.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новой редакции, одним из принципов российской госполитики является «отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств – получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств». Ранее такого положения в документе не было, а в соответствующем пункте речь шла в целом об оказании адресной помощи и стремлении к диалогу, передает ТАСС.

Кроме того, из списка российских принципов госполитики исключен пункт о направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений.

В феврале министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обновленная редакция Концепции внешней политики РФ в ближайшее время должна быть одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

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