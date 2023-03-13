 

В городах России анонсировали полуфиналы конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов»

13.03.2023, 17:23, Новости дня
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В десяти городах РФ впервые пройдут очные полуфиналы конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов», организованных Российским обществом «Знание». Победители дистанционного этапа конкурса – 400 взрослых лекторов из 77 регионов и 100 юных полуфиналистов из 46 регионов – выступят перед открытой аудиторией в каждом федеральном округе.

Впервые в полуфинале примут участие юные лекторы, для которых конкурс стартовал только в прошлом году. Совмещенная программа нового этапа «Лиги Лекторов» и «Школьной Лиги Лекторов» будет насыщенной для зрителей, которые хотят получить новые знания, говорится в сообщении на сайте Российского общества «Знание».

Десять крупных городов в каждом федеральном округе будут принимать полуфиналистов на своих площадках: Ставрополь, Сочи, Луганск, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Москва, Тула, Санкт-Петербург и Казань. Каждый из 400 взрослых лекторов и 100 юных просветителей будет выступать в городе, который находится ближе к его месту жительства.

На этот раз оценивать мастерство конкурсантов будут зрители. Слушателям предстоит присвоить баллы за ораторское мастерство, доступность изложения материала, увлекательность, актуальность темы лекции выступающих. Учитываются голоса всех зрителей – и очных, и онлайн. Присоединиться к мероприятию сможет любой желающий – для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов».

Претенденты на звание лучшего лектора продемонстрируют навыки публичного выступления, прочитают перед аудиторией яркую лекцию на 15-20 минут. Участники представят лекции, затрагивающие самые различные темы: профориентация, экология, ЗОЖ, спорт, профилактика заболеваний, волонтерство, медицина, информационные технологии, искусственный интеллект, космонавтика, математика, психология, право и юриспруденция, педагогика, культура, архитектура, кино, изобразительное искусство, музыка, театр и другие.

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