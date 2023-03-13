Скульптурные сумки, макси-юбки: главные весенние тренды 2023 года

Как только наступает весна, сразу же возникает вопрос относительно того, чтобы обновить гардероб.

В этом году в моде макси юбки и майки, струящиеся блузы и джинсы. Есть множество различных комбинаций, которые можно создавать с теми вещами, что уже есть в гардеробе.

Вот несколько модных тенденций, которые этой весной мы будем видеть практически повсюду.

Скульптурные сумки

Что касается аксессуаров, то в этом году самым лучшим выбором станут скульптурные сумки. Они достаточно простые, именно поэтому, могут стать универсальным вариантом, однако, в то же время они помогают сделать модное заявление.

Для повседневной носки отлично подходит аксессуар верблюжьего цвета или же оттенка слоновая кость. Если хочется чего-то более яркого и стильного, то светло-зеленая или бледно-желтая сумка идеально подходят для этого.

Этот аксессуар хорошо сочетается с любой одеждой. Для более простого и повседневного образа стоит надеть джинсы прямого покроя, легкий вязаный свитер и белые кроссовки.

Для особых случаев можно надеть атласную длинную юбку-комбинацию с белой майкой в рубчик и туфлями на каблуках с острым носком.

Пастельные тона

Это классика, которая еще долго не выйдет из моды. Бледно-желтый, сиреневый, нежно-голубой цвета являются идеальным решением для весны.

Можно сочетать красивую светло-голубую юбку-миди с шелковой майкой и дополнить все это эффектной обувью и яркими украшениями.

Двойной деним

Еще одной ожидаемой модной тенденцией на весну 2023 года является возвращение джинсовой куртки. Также в моде будет двойной деним.

Отлично смотрится сочетание джинсовой макси-юбки с соответствующим корсетным топом из денима. Сверху можно накинуть укороченную куртку.

Макси-юбка

Если весной хочется немного разнообразить создаваемый образ, то отличным решением станет эффектная макси-юбка.

Это универсальный элемент гардероба, который сочетается практически с любым верхом.

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Это вещь, с помощью которой можно легко превратить дневной образ в вечерний. Сейчас в моде атласные, джинсовые и трикотажные юбки длины макси.

Слипоны на платформе

Несмотря на то, что эта обувь уже давно в моде, однако, именно этой весной она будет на пике популярности. Это тренд 2023 года. Отлично будут смотреться яркие слипоны с принтами.

Хорошо сочетается такая обувь с джинсами и рубашкой на пуговицах.

Сетка

Сетчатый топ с длинными рукавами или же облегающее платье станут основным трендом этого года.

Такой наряд может быть как однотонным ярких цветов, так и с красивым принтом. Это отличный способ подчеркнуть сексуальность.