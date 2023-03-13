 

Интернет-сервисы обязали информировать о подписке по электронной почте или push-уведомлением

13.03.2023, 16:30, Разное
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Государственная Дума получит законопроект до окончания весенней сессии. Согласно ему, интернет-сервисы, включая онлайн-кинотеатры и потоковую музыку через интернет, должны уведомлять пользователей о стоимости подписки по электронной почте или push-уведомлением.

По данным издания, работа над документом началась в прошлом году. Первоначальные планы предусматривали наличие кнопки отмены в уведомлении о предстоящем списании средств. Теперь в законопроекте говорится, что кнопка отмены больше не потребуется. Вместо этого сервис должен отправлять клиенту ссылку на соглашение, а также другие подробности о подписке.

По словам авторов, задержка с обсуждением законопроекта произошла из-за “серьезного противодействия бизнеса”.


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