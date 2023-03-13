В МВД сообщили о пропаже помощника главы коллегии ЕЭК Дмитрия Шедко

Заявление о пропаже помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко поступило в столичную полицию, последний раз его видели 9 марта, сообщили в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что мужчина не отвечает на телефонные звонки, также его нет по месту жительства. Как отметил представитель правоохранительных органов, последний раз Шедко видели 9 марта, сейчас ведется его розыск, передает ТАСС.

Дмитрий Шедко – житель Белоруссии, занимал должность первого замглавы белорусского Минсвязи и информатизации до 2019 года.

Последнее время работал помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, жил в Москве.

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