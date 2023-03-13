 

В МВД сообщили о пропаже помощника главы коллегии ЕЭК Дмитрия Шедко

13.03.2023, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заявление о пропаже помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко поступило в столичную полицию, последний раз его видели 9 марта, сообщили в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что мужчина не отвечает на телефонные звонки, также его нет по месту жительства. Как отметил представитель правоохранительных органов, последний раз Шедко видели 9 марта, сейчас ведется его розыск, передает ТАСС.

Дмитрий Шедко – житель Белоруссии, занимал должность первого замглавы белорусского Минсвязи и информатизации до 2019 года.

Последнее время работал помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, жил в Москве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.20 / Бомбардировщики США летели к Крыму в сопровождении украинских истребителей – Минобороны

22.07.20 / Мишустин назвал неправдой данные о невыплате надбавок врачам

01.06.22 / Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ

02.11.21 / В рейтинге партий в Украине четыре лидера, разница между ними ниже статистической погрешности – опрос КМИС

19.10.20 / Близкие родственники Пальчевского живут в РФ, племянник – член “Единой России” – СМИ

14.08.22 / Восточный фланг НАТО попросил США ускорить поставки вооружений

26.08.21 / Порошенко получил ожог глаз от зеленки – депутат Киевсовета

24.06.20 / В РПЦ отреагировали на акцию с плакатом Гитлера и Библией в Москве

02.08.21 / Легенда Iroman поблагодарил Путина после первой гонки в России

29.01.23 / Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика