Уголовное дело возбуждено по факту приведшего к приостановке движения на БКЛ нарушения в метро Москвы

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13.03.2023, 16:00, Новости дня
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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения, приведшего к приостановке движения поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, информирует ТАСС.

Напомним, от «Новаторской» до «Аминьевской» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки прервалось движение поездов, информирует пресс-служба Дептранса Москвы. Причиной стала проверка инфраструктуры.

1 марта президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Мэр столицы Сергей Собянин присутствовал на открытии линии на станции «Сокольники».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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