Росгвардия: За неделю росгвардейцы задержали 30 пособников ВСУ в части Херсонской и Запорожской областях

Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 30 пособников ВСУ, передающих сведения противнику, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По сообщению пресс-службы, в течение недели росгвардейцы задержали военнослужащего ВСУ, а также порядка 30 пособников противника, которые передавали информацию о местоположении позиций, составе войск и маршрутах передвижения российских военных, передает ТАСС. Также выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм.

У задержанных изъяли танковый пулемет, девять гранатометов и выстрелы к ним, более 20 гранат, ПЗРК «Игла», радиостанции, свыше 70 охотничьих ружей, 3,5 тыс. боеприпасов различного калибра.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему в Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.

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