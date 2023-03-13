 

Росгвардия: За неделю росгвардейцы задержали 30 пособников ВСУ в части Херсонской и Запорожской областях

13.03.2023, 16:00, Новости дня
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Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 30 пособников ВСУ, передающих сведения противнику, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По сообщению пресс-службы, в течение недели росгвардейцы задержали военнослужащего ВСУ, а также порядка 30 пособников противника, которые передавали информацию о местоположении позиций, составе войск и маршрутах передвижения российских военных, передает ТАСС. Также выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм.

У задержанных изъяли танковый пулемет, девять гранатометов и выстрелы к ним, более 20 гранат, ПЗРК «Игла», радиостанции, свыше 70 охотничьих ружей, 3,5 тыс. боеприпасов различного калибра.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему в Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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