Тенденция макияжа йога-скин снова в тренде: как сделать модный мейкап

Ну кто не мечтает о свежей, ровной коже, которая завораживает своим сиянием? Здоровая кожа – чистая кожа, увлажненная, очищенная от токсинов и видимых загрязнений. Нельзя отрицать, что такое состояние наблюдается очень часто после занятий йогой. Специалисты тоже это заметили и дали этому явлению вполне официальное название – йога-скин. Понятно, что добиваться эффекта только с помощью йоги каждый раз довольно проблематично, поэтому визажисты подоспели и представили пользователям набор скиллов, которые помогут добиться желаемого успеха. Йога-скин сегодня в тренде.

Добавьте сияния

Йога-скин имеет много общего с другими тенденциями макияжа, но разница все же имеется. В первом случае макияж подчеркивает естественную красоту, жизненную силу и здоровье. Важно подчеркнуть ваши естественные черты при том, что макияж йога-скин довольно слаб по своей насыщенности и фактуре. Чтобы добавить обращу сияния, используйте тонкие мерцающие тени. Достаточно будет пары взмахов кисточкой, чтобы создать мерцающую вуаль и придать взгляду огня.

Уделите внимание бровям

Если вам хоть раз приходилось заниматься йогой, то наверняка вы видели свое отражение в зеркале, и в первую очередь четко очерченные брови, ярко выделяющиеся на лице. Минимализм в полный рост. Поэтому уделите внимание бровям, подкорректируйте карандашом, уложите прозрачным гелем, но без фанатизма.

Подводка для глаз

Если вы выбираете макияж в стиле йога-скин, в вашей косметичке обязательно должна быть жидкая подводка для глаз, которая поможет создать красивый контраст. Варьируйте толщину линии. Днем она может быть очень тонкой, едва заметной линией, проходящей у самого основания ресниц. Вечерний выход требует больше драмы, поэтому смело рисуйте стрелки пожирнее. Не путайте с макияжем смоки-айс, не подчеркивайте нижнее веко.

Отложите в сторону контуринг

Что нам больше всего нравится в макияже йога-скин, так это его способность подчеркивать естественные черты лица, заставляя их по-настоящему сиять. Ни в коем случае не беритесь за любимую палетку для контуринга, четкие линии скул просто уничтожат флер легкости и сияния. Сохраните живое мерцание кожи, как будто вы только что вышли из зала: свежая, розовая, пышущая здоровьем кожа лица, само воплощение непринужденности.

Используйте румяна

Чтобы завершить образ, добавьте немного кремовых румян. Во время занятий активизируется кровообращение, кровь насыщается кислородом, кода становится розоватой. Понаблюдайте во время занятий за оттенками и купите в магазине максимально приближенный к натуральному. Только так вы добьетесь эффекта натуральности, который так необходим в этом виде макияжа.

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Не бойтесь хайлайтера

Хайлайтер часто вызывает панику, потому что его нанесение требует хотя бы минимального опыта и твердой руки. Хайлайтером очень легко переборщить, добавив больше, чем нужно. Как правило, определить нужное количество средства получается только после приобретения некоторого количества опыта. Начните с малого.

Используйте пудру

Пудра – неотъемлемая часть любого макияжа, разница только в количестве его нанесения. В случае с йога-скин пудры требуется минимальное количество, и то для нанесения в течение дня, когда кожа уже выработала достаточное количество себума, который надо ликвидировать. Слегка припудрите область под глазами, Т-зону и зону роста волос. Этого будет достаточно.

Губы

Еще ни одного слова не сказано про губы. Макияж губ – настоящая вишенка на торте, и даже в минималистичном макияже им уделяется внимание. В случае йога-скин используем бесцветный крем для губ, гигиенические помады и капельку прозрачного блеска, который нужно распределить пальцем по центральной части губ.

Средства, которые нужно избегать

Для создания макияжа в стиле йога-скин вам не понадобятся автозагары, бронзаторы, средства для контуринга, насыщенные тени для глаз и цветные карандаши. Кожа должна быть максимально свободна от плотных покрытий. Тональный крем надо заменить на ВВ или СС с витамином С и минералами, которые укрепляют, добавляют сияния и защищают от ультрафиолета.

Пусть наличие минимального количества косметики не вводит вас в заблуждение. Умывание вечером обязательно. Полный цикл ваших рутинных процедур. Потому что отсутствие двойного слоя основы и пудры не говорит о том, что кожа в течение дня не поглощает пыль, не выделяет жир и не подвергается воздействию агрессивной среды. Только так вы сохраните красоту и молодость.