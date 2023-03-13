Дмитрий Певцов отказался от своего «Оскара»

Актёр Дмитрий Певцов заявил, что отказывается от премии «Оскар», которую он мог бы получить (по его мнению) за многочисленные блестящие роли в кино.

По словам Певцова, сейчас наступил день, когда «любой приличный человек должен вышвырнуть эту поганую статуэтку в помойку и никому не рассказывать, что когда-то она у него была».

– Очень просто: сейчас у западных так называемых актёров и режиссёров есть последний шанс показать, что они на стороне правды, добра, на стороне России. Если они этого не показывают, значит, из списка приличных людей они будут вычеркнуты безвозвратно, – сказал он. – И от своего «Оскара», который я заработал поболее некоторых и который мне до сих пор не вручили, я отказываюсь прямо сейчас. Это не манифест, это не декларация, это просто чистые руки и горячее сердце, как говорилось, кажется, ещё в Библии.

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