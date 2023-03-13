 

Илон Маск положительно ответил на предложение добавить роботов Tesla в Atomic Heart

13.03.2023, 15:08, Разное
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Илон Маск ответил основателю компании Mundfish по поводу предложения включить роботов Tesla в игру Atomic Heart. Об этом пишет The Gamer.

Роберт Багратуни, глава Mundfish, накануне обратился в социальных сетях к Маску и заявил, что для Atomic Heart готовится DLC, куда можно включить человекоподобных роботов Optimus, которые разрабатывает компания миллиардера. По сюжету игры, роботы по всему миру сошли с ума и начали нападать на людей.

“Я очень надеюсь, что роботы Tesla не выходят из строя! Мы уделяем много внимания тому, чтобы Optimus было легко отключить физическим переключателем, чтобы сократить риски централизованного контроля”, – ответил на предложение Маск.

Хотя пока неясно, смогут ли игроки увидеть сотрудничество между Tesla и Atomic Heart, страсть Маска к играм делает это возможным. Atomic Heart вышла 21 февраля 2023 года. Она доступна на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. В РФ и СНГ эксклюзивно продается в VK Play.


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