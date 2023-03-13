Скандалы: Охотник на мафию

Как украинский гангстер собрал банду киллеров и перебил 14 криминальных боссов в битве за Львов

Это первое в российских СМИ исследование украинского криминала, который теперь может оказаться куда ближе к России, чем когда-либо в истории. В прошлый раз речь шла о том, как карточный шулер Александр Мильченко создал одну из самых жестоких банд в Советской Украине. Сегодня наш рассказ — о главном криминальном авторитете Львова Владимире Дидухе по кличке Вова Морда.

Он возглавил банду киллеров-профессионалов, которые методично устраняли боссов конкурирующих группировок, чтобы установить единоличную власть во Львове. Враги, которые боялись и ненавидели Дидуха, устроили на него охоту, но криминальный авторитет оказался весьма непростой мишенью.

Ночь на 4 ноября 2000 года. Улица Бориса Романицкого, Львов. В квартире криминального авторитета Артура Козьмина шумно: в компании 62-летней матери Тамилы и пяти подручных Артур развлекается игрой в карты. Внезапно раздается звонок в дверь, один из бандитов идет открывать.

Секунду спустя раздаются автоматные очереди: двое мужчин в масках врываются в квартиру и в упор расстреливают всех, кто там находится, включая пожилую женщину. Киллеры добивают жертв контрольными выстрелами в голову, а затем скрываются, пока на шум не сбежались соседи. Козьмин так и не узнал, что они с матерью стали жертвой Владимира Дидуха — его бывшего подручного, ставшего смертельным врагом.

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Владимир Дидух родился 29 января 1967 года в селе Рясное неподалеку от Львова. Кое-как окончив восьмилетку, он отправился учиться на сапожника в местное ПТУ, но работать по специальности не мечтал: его вдохновлял знаменитый роман Марио Пьюзо «Крестный отец».

Неудивительно, что в 90-е годы увлеченный криминалом Владимир занялся рэкетом и из-за своей колоритной внешности быстро получил кличку Вова Морда. Он начинал младшим бригадиром в организованной преступной группировке Артура Козьмина по кличке Артур — промышлял в городе Пустомыты, собирая дань с мелких коммерсантов.

В 1994 году Дидух впервые попал в СИЗО, но, несмотря на серьезные доказательства его вины, каким-то образом быстро оказался на воле. По некоторым данным, свою роль сыграло то, что арестант согласился сотрудничать с правоохранительными органами и добывать для них компромат на коллег по криминальным делам.

На свободе Дидух с подельником Тарасом Чурой решил ехать в Москву. Что именно украинские бандиты делали в столице, история умалчивает, но, по словам самого Владимира, игра стоила свеч.

В начале 90-х я ездил в Москву, где заработал свой первый миллион долларов, — Владимир Дидух (Вова Морда) криминальный авторитет

С оружием люфтваффе

Во Львов Дидух вернулся быстро — уже в 1995 году — и стал правой рукой лидера ОПГ Александра Пстыги (Птенчик, или Птенец). Вскоре вслед за Владимиром из Москвы приехал и Тарас Чура: поговаривали, что в России он успел пройти серьезную подготовку у опытных бойцов спецназа.

В родном Львове Чура создал свою криминальную бригаду, которая занялась шпионажем и заказными убийствами

Благодаря стараниям Дидуха эта бригада вошла в состав ОПГ Пстыги. Лидер группировки снабдил людей Чуры оружием и современной аппаратурой (в том числе для слежки).

При этом любимым оружием и визитной карточкой киллеров Чуры стал пистолет Люгера — основное оружие летчиков люфтваффе в годы Второй мировой войны. Одной из первых их жертв стал конкурент Пстыги, бандит по кличке Рома Глухой, который сколотил состояние на подпольной торговле лекарствами и медицинскими товарами.

Однажды Рома Глухой купил партию оружия и боеприпасов, которые погрузил в багажник своей машины. Но по пути один из боеприпасов сдетонировал — это было дело рук киллеров Чуры, — и автомобиль взлетел на воздух, а водитель погиб на месте. Следом погиб криминальный авторитет Василий Тымчук (Вася Химик), который также стал врагом Пстыги.

Тымчук отдыхал в ресторане гостиницы «Тустань», когда сзади к нему подошел киллер, выпустил пулю в затылок, а затем скрылся.

По Львову пошли слухи, что криминальных авторитетов убивает какая-то тайная организация работников правоохранительных органов, шептались о какой-то «Белой стреле», — Сергей Варис, журналист

Впрочем, 3 июля 1998 года уже самого Пстыгу расстреляли в львовском кафе «Восточная кухня». Его 22-летний телохранитель Михаил Милян (Ежик) при этом получил легкое ранение руки, а после гибели босса стал охранять нового лидера ОПГ — Владимира Дидуха.

Львовская резня

На роль нового главаря группировки Дидуха единогласно выбрали бригадиры Пстыги. Владимир получил серьезное «наследство» — киллеров Чуры и половину состояния покойного босса. Эти активы Дидух спокойно разделил с вдовой Пстыги Лесей Софиенко — женщиной с опасной репутацией.

Ее называли главным связующим звеном между русской и украинской мафией, поэтому Вова Морда счел разумным не вступать с ней в конфликт, а решить дело миром.

В 90-х Софиенко имела мрачную славу женщины, которая в своем стремлении прибрать что-то к рукам не остановится ни перед чем, включая убийство, — Сергей Варис, журналист

После того как Вова Морда возглавил ОПГ, во Львове началась новая волна заказных убийств, которую в народе прозвали «львовской резней». Ее жертвами стали 14 криминальных авторитетов — потенциальных конкурентов Дидуха.

Причем ликвидаторы не щадили никого: к примеру, в декабре 1998 года они расстреляли парализованного Романа Щадилу, прикованного к инвалидному креслу. А два года спустя были убиты известные львовские мафиози Владимир Зинченко (Вова Сухумский) и держатель городского общака по кличке Гриб, который считался неприкасаемым еще с советских времен. Кроме того, от пуль киллеров погибли лидер ОПГ из города Стрыя Олег Левнив, криминальные авторитеты из Борислава и Дрогобыча, а также бывший шеф Дидуха Артур Козьмин (речь об этом шла в начале статьи).

Морда работал жестко, забирал бизнес. Убийства членов «артуровской» преступной группировки — на его совести, — Источник в ГУ МВД во Львовской области

Любопытно, что после убийства Козьмина Дидух сам пришел в прокуратуру и сказал, что не причастен к этому преступлению, после чего оказался вне подозрений. Не смогли следователи доказать причастность киллеров Вовы Морды и к другому громкому преступлению — покушению на главу Винницы Дмитрия Дворкиса, которое было совершено 23 ноября 1999 года.

«Львовская резня» закончилась в 2001 году, причем не во Львове, а в Праге, где киллеры добрались до 38-летнего криминального авторитета Игоря Милославского (Муха) и застрелили его на выходе из магазина.

Всего за три года в мир иной досрочно отправились 14 лидеров больших и малых ОПГ — и это не считая их ближайших помощников и несчетного числа застреленных «быков» (рядовых бандитов) — Сергей Варис, журналист

Рвущийся к власти

В 2001 году у Владимира Дидуха наконец начались проблемы с законом: в милицию обратился львовский коммерсант Богдан Близюк и заявил, что Вова Морда вымогает у него пять тысяч долларов в обмен на защиту его бизнеса от бандитских нападок.

После этого криминального авторитета задержали и на восемь месяцев отправили в СИЗО. Условный срок по итогам суда, с одной стороны, обрадовал Дидуха, с другой — он лишился возможности стать депутатом, чего очень хотел. Попытки оспорить приговор также оказались безрезультатными.

Впрочем, и без политики Вова Морда чувствовал себя неплохо: после «резни» он стал главным авторитетом Львовщины. По уровню влияния близок к нему был разве что Николай Лозинский (Коля Рокеро) — его приятель и кум. К тому же Дидух был вхож в круги воров в законе, которые порой прибегали к услугам его профессиональных киллеров.

Во Львове за главного остался последний крупный авторитет Николай Лозинский (Коля Рокиро), а самой боеспособной — ОПГ Владимира Дидуха. Причем, по словам самого Дидуха, Рокиро приходился ему кумом (кто чьих детей крестил, он не уточнял), а эта связь в украинском криминале (как и в украинской политике) не менее прочна, чем сицилийское «крестничество», — Сергей Варис, журналист

Под контролем Вовы Морды оказалась вся львовская контрабанда, а также аферы со спиртом, нефтью и бензином. Его группировка контролировала Краковский рынок Львова и ряд ночных клубов. Впрочем, хватало у авторитета и врагов — 1 июля 2004 года они впервые подослали к Дидуху киллеров.

Ликвидатор с пистолетом-пулеметом SA 361 караулил жертву на улице Иосифа Слепого (Львов). Когда Вова Морда вышел из машины, припаркованной у дома №21, киллер открыл огонь — Дидух получил ранения в плечо и руку, но выжил.

Впрочем, это покушение не заставило его залечь на дно, скорее наоборот: он попытался пойти в политику

В конце 2004 — начале 2005 годов авторитет поддержал «оранжевую революцию», сделав ставку на оппозицию. Около 1300 его подручных охраняли оппозиционных политиков. При этом Дидух командовал не только своими людьми, но и участниками ОПГ Коли Рокеро, а также боксерами — к тому времени он стал вице-президентом федерации бокса Львовской области.

На «оранжевой революции» я лично был с первого дня до последнего. Я поверил, что Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко действительно приведут Украину к лучшему будущему, поднимут страну с колен, — Владимир Дидух (Вова Морда), криминальный авторитет

Блок Ющенко и Тимошенко действительно одержал победу — вот только никаких дивидендов от нее Дидух не получил. Напротив, в 2005 году президент Ющенко крайне нелестно высказался о нем на заседании коллегии МВД.

Что это за Морда такая, от которого во Львове все плачут? Это конкретная кликуха одного из мордоворотов? Сколько вам дивизий дать, чтобы этой морды не было?, — Виктор Ющенков 2005-2010 годах — президент Украины

На этом моменте Вова Морда понял, что путь в политику для него закрыт. Но правоохранительные органы трогать его не стали — напротив, за поддержку оппозиции он получил негласное право расширить свой теневой бизнес на Киев, где занялся железнодорожными перевозками и энергетическим сектором.

Между тем 10 января 2007 года на проспекте Вячеслава Черновола во Львове киллеры расстреляли кума Дидуха — они изрешетили автомобиль 43-летнего Коли Рокеро, когда тот остановился у светофора. И хотя на похоронах Рокеро Вова Морда, казалось, был убит горем, поговаривали, что именно он заказал кума, который знал про него слишком много.

Расстрел на светофоре

Вову Морду из-за его киллеров и огромной власти боялись многие — и одновременно ненавидели. 24 августа 2012 года враги вновь попытались устранить криминального авторитета. В тот момент он вернулся во Львов из Киева, где отдыхал после лечения в Германии.

Дидух собирался побывать на дне рождении у отчима, а затем отправиться в Киев и разобраться там с делами. Он перемещался по Львову на машине Volvo, которой управлял его верный телохранитель Михаил Милян.

Водитель и пассажир не заметили, что по городу за ними всюду следует темно-синий Daewoo Lanos

Сидевшие в нем киллеры начиная с 19 августа изучали маршруты жертвы и подбирали подходящий момент для покушения. Он настал 24 августа — в День независимости Украины: тогда на улицах Львова было полно патрулей, но ликвидаторов не смутил этот факт. Они устроили засаду на пересечении улиц Князя Романа и Фредра — напротив пиццерии «Челентано».

Около 14:00 Volvo Вовы Морды остановилась на светофоре: тогда киллеры поравнялись с машиной и открыли огонь из пистолета-пулемета Scorpion. Телохранитель Милян получил 15 из 20 выпущенных пуль и погиб на месте, а его босса спасла скорость реакции.

Дидух успел мгновенно прикрыться убитым, но довольно крупным и атлетически сложенным водителем, что и спасло ему жизнь. Если бы стреляли из автомата Калашникова или из пистолета ТТ, Дидух не выжил бы, а так большинство пуль, выпущенных киллерами, застряли в теле Миляна, — Из воспоминаний львовского милиционера

В результате покушения Вова Морда все же получил два ранения — в шею и голову — но смог сам позвонить подручным, которые и доставили шефа в клиническую больницу №8. Там медики экстренно прооперировали пациента и смогли стабилизировать его состояние.

Очнувшись, Дидух первым делом попросил дежуривших у его палаты милиционеров приставить охрану к своей жене Наталье и сыну Максиму.

В больнице авторитет пробыл до 8 октября, а оперативники тем временем нашли Daewoo Lanos киллеров — ликвидаторы бросили автомобиль в городке Винники под Львовом и подожгли его.

То, как было реализовано покушение, — это принцип работы киллеров из бригады Морды. Их специфический почерк. Может, конечно, кто-то перенял опыт. Но я склоняюсь к тому, что в Дидуха стреляли свои, — Источник в правоохранительных органах

Через некоторое время правоохранительные органы сумели выйти на след исполнителей преступления — одним из них оказался знаменитый украинский киллер Владимир Марко (Биба), который был убит при задержании. К слову, именно Биба был главным подозреваемым в делах об убийстве Коли Рокеро и другого видного авторитета, Виктора Рыбалко (Рыбки) — «Лента.ру» рассказывала о нем ранее.

Участие Владимира Марко в покушении на Вову Морду после задержания подтвердил второй ликвидатор — 53-летний Зиновий Калитовский. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но заказчиков преступления следователям найти так и не удалось.

Очень темные дела

В 2014 году Владимир Дидух вновь попытался прорваться в политику — вначале при помощи партии «Свобода» Олега Тягнибока. По словам криминального авторитета, он «внес солидный вклад» в развитие партии.

Это были сначала 500 тысяч, потом миллион, потом два, потом три. Затем по восемь давалось. Всего вместе 48 миллионов долларов. Я эти деньги заработал своими руками, своей головой, трудом, — Владимир Дидух (Вова Морда), криминальный авторитет

Но в список кандидатов в Верховную Раду от «Свободы» Вова Морда так и не попал. Авторитет до сих пор пытается вернуть все свои инвестиции в партию и считает, что она предала свою главную идею — националистическую.

В итоге в Верховную Раду Дидух баллотировался по спискам партии «Гражданское движение Украины», но неудачно: она набрала всего один процент голосов избирателей. Впрочем, в следующем 2015 году он смог войти в горсовет Львова от партии «Народный контроль».

Между тем в биографии Вовы Морды в тот период времени немало темных пятен: по некоторым данным, он смог подмять под себя добычу янтаря в Ровенской области, с которой до сих пор получает солидный теневой доход, а в 2015 году стал главным подозреваемым в заказе убийства Марьяна Родича — бывшего участника его ОПГ.

Родича, который владел подпольным бойцовским клубом, называли дальним родственником Вовы Морды. Причем ранее, в 2013 году, Марьян уже попадал в темную историю.

В 2013 году жена Родича написала заявление о похищении мужа, но когда Марьян появился, то от заявления она отказалась, и претензий ни к кому не было. Тогда милиционеры говорили, что к похищению причастны люди из группировки Морды, — Николай Савельев, журналист-криминалист

А два года спустя 50-летнего Родича, который шел по улице, расстреляли из автомата киллеры на черной машине. Тогда в этой расправе заподозрили Вову Морду. Год спустя Морду связывали и с неудачным покушением на главу наблюдательного совета «Львовского хладокомбината» Богдана Копытько. Впрочем, доказать причастность Дидуха к обоим преступлениям так и не удалось.

«Моего прошлого не касайтесь»

В 2019 году фамилия Дидуха вновь всплыла в криминальных хрониках: 15 апреля в селе Иванковичи Киевской области — там жил будущий президент Украины Владимир Зеленский — задержали троих мужчин с пистолетами ТТ и Beretta. Сначала следователи предположили, что киллеры пришли за Зеленским, но оказалось, что их целью был Вова Морда.

Эта группа готовила физическую ликвидацию львовского уголовного авторитета по заказу неустановленных в настоящее время лиц из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29 августа 2016 года львовского бизнесмена Богдана Копытько, — Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины

А в 2021 году Дидух вместе с зятем Олегом Гаталяком (Мажор) оказались фигурантами громкого дела о контрабанде через Галицкую таможню. Украинские власти назвали авторитета контрабандистом, заблокировали его активы и арестовали принадлежащий ему груз из Европы.

Как оказалось, под видом настенной плитки Дидух пытался ввезти на территорию Украины брендовую косметику и одежду на сумму 16 миллионов гривен (свыше 400 тысяч долларов). Впрочем, несмотря на это сегодня Владимир Дидух считается на Украине крупным бизнесменом и владельцем целого ряда фирм охранного, гостиничного и ресторанного сегментов.

Также Дидух занимается сдачей недвижимости в аренду, строительством, производством бетонных изделий и добычей соли. Он же учредил собственную благотворительную организацию «Родная Галичина», а о своем прошлом 56-летний предприниматель теперь говорит неохотно.

Анна Комиссарова, Владимир Седов

Оригинал материала: “Лента.ру”