Причиной задержки движения на БКЛ стало нарушение правил безопасности на коммерческой стройке

Причиной стал кратковременный выброс воды и глины в правом тоннеле между “Аминьевской” и “Мичуринским проспектом”. Без согласования с Московским метрополитеном частная компания проводила бурильные работы на этом участке, сообщил телеканал “Москва 24” со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Бурение привело к выбросу глины и песка. На время проведения восстановительных работ движение на участке приостановили.

По внутренней стороне движение не останавливалось. Пассажиры могли выбрать альтернативные маршруты передвижения.

По словам Ликсутова, метрополитен обратился Следственный комитет и ГУМВД по Москве для проведения проверки.