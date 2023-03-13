 

Причиной задержки движения на БКЛ стало нарушение правил безопасности на коммерческой стройке

13.03.2023, 14:42, Разное
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Причиной стал кратковременный выброс воды и глины в правом тоннеле между “Аминьевской” и “Мичуринским проспектом”. Без согласования с Московским метрополитеном частная компания проводила бурильные работы на этом участке, сообщил телеканал “Москва 24” со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Бурение привело к выбросу глины и песка. На время проведения восстановительных работ движение на участке приостановили.

По внутренней стороне движение не останавливалось. Пассажиры могли выбрать альтернативные маршруты передвижения.

По словам Ликсутова, метрополитен обратился Следственный комитет и ГУМВД по Москве для проведения проверки.


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