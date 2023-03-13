 

Отвалил полмиллиона: 49-летняя Королева похвасталась неприлично дорогим подарком Тарзана

13.03.2023, 14:41, Разное
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Наташа Королева дала юбилейный концерт в Москве. Там певица удивляла не только новыми песнями, но и роскошными нарядами. В том числе и дорогим подарком от любимого мужа.

Наташа не скрывает: Сергей любит ее удивлять неожиданными презентами. В этом году он, зная, что звездная супруга вместе с звездным дизайнером Аникой Керимовой разрабатывает новое платье для юбилейного шоу, тайком от Наташи поехал к Анике и оплатил все работу. Говорят, что Тарзан выложил за наряд для любимой полмиллиона, чем довел ее до экстаза! Как гласит народная мудрость, свой грош – покупай, что хошь.

Платье, которое Тарзан приобрел у Керимовой, Королева пообещала продемонстрировать во время юбилейного шоу в Кремле. И обещание сдержала. Оно оказалось трансформером с объемными рукавами. Одна сторона платья изготовлена из модного нынче леопардового шелка.

Легким движением руки платье превратилось… Нет, не в элегантные брюки, а наряд красного цвета. Зрители были в восторге. Реакцией публики на моментальное преображение на сцене звезда осталась довольна.

“Сережа любит меня радовать и заряжать, – призналась Наташа. – Он – моя батарейка”. Вот уж, действительно, всякая жена мужем красна, а муж женою славен!

Дизайнер Аника Керимова наблюдала за происходящей трансформацией Королевой из зала. Увиденным она осталась довольна. “Наташа – удивительный человек, – пояснила Наташа. – Она лично контролирует весь процесс работы. Четко знает, что и когда она хочет видеть. Основная идея этого платья принадлежит полностью Наташе. Мы учли все пожелания, внесли некоторые коррективы и получилось фактически произведение искусства”. Как говорится, кости красит мясо, а тело — одежда.


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