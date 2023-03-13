В Кремле высказали обеспокоенность ухудшением ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
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В Кремле считают недопустимым отношение к представителям церкви, которое испытывают монахи Киево-Печерской лавры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле, по его словам, вызывает обеспокоенность выставленное монахам киевскими властями требование покинуть монастырь. Он назвал это беспрецедентным отношением к представителям церкви, передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что в Кремле считают, что на это должным образом должно отреагировать мировое сообщество.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску и международным организациям с призывом защитить Киево-Печерскую лавру.
Напомним, врио гендиректора украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру.
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