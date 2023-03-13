Воздушную тревогу объявили в Киеве, центральной и восточной частях Украины

Воздушная тревога распространилась на Киев, всю центральную и восточную части страны, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Воздушную тревогу объявили в Полтавской области, затем – в Днепропетровской и Харьковской областях, также ее распространили на подконтрольные Киеву территории Запорожской области и ДНР, передает ТАСС.

Позже в 14.15 угрозу с воздуха объявили в Киеве, и распространили ее на все центральные и восточные регионы Украины.

Ранее в понедельник воздушная тревога неоднократно объявлялась в ряде регионов на востоке и в центре Украины, в том числе в Киеве.

До этого по всей Украине воздушную тревогу объявляли в пятницу, 10 марта.

—