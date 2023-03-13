Воздушную тревогу объявили в Киеве, центральной и восточной частях Украины
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Воздушная тревога распространилась на Киев, всю центральную и восточную части страны, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Воздушную тревогу объявили в Полтавской области, затем – в Днепропетровской и Харьковской областях, также ее распространили на подконтрольные Киеву территории Запорожской области и ДНР, передает ТАСС.
Позже в 14.15 угрозу с воздуха объявили в Киеве, и распространили ее на все центральные и восточные регионы Украины.
Ранее в понедельник воздушная тревога неоднократно объявлялась в ряде регионов на востоке и в центре Украины, в том числе в Киеве.
До этого по всей Украине воздушную тревогу объявляли в пятницу, 10 марта.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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